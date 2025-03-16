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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 00:33

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla'dan yeni haberler taptaze geldi. Charles, biricik aşkının özel hayatının gizliliğini korumak için kolları sıvadı!

İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla'dan yeni haberler taptaze geldi. Charles, biricik aşkının özel hayatının gizliliğini korumak için kolları sıvadı!

Kral Charles'ın biricik, kıymetli eşi Camilla'nın mahremiyetini korumak için hemen yanlarında yer alan komşu malikaneyi 3 milyon sterline satın aldığı ortaya çıktı. Kraliyet kaynaklarından gelen bilgilere göre, Camilla, evlendikten sonra da gönülden bağlı olduğu Wiltshire'daki Raymill Malikanesi’nden vazgeçmemişti. Ancak, malikane için yan taraftaki arazinin satışa çıktığını öğrenmesi kendisini bir hayli üzülünce hemen kesesinin ağzını açmış!

Güney Koreli K-Pop şarkıcısı Wheesung, evinde ölü bulundu.

Güney Koreli K-Pop şarkıcısı Wheesung, evinde ölü bulundu.

Wheesung'un kesin ölüm nedeninin net bir şekilde belirlenebilmesi için otopsi yapılması gerektiği belirtildi.

Leonardo DiCaprio, flaşların gücünden yararlandı.

Leonardo DiCaprio, flaşların gücünden yararlandı.

Sevgilisi Vittoria ile Paris'te olan DiCaprio'nun koruması, muhabirlerin görüntü almasını engellemek için onlara flaş tuttu. Bu görüntüler, “ Bu kadar gizlenecek ne vardı DiCaprio!?” dedirtecek cinstendi. DiCaprio, bu yöntemi daha önce de kullanmıştı.

Bir o eksikti: Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave, OnlyFans Açtı!

Bir o eksikti: Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave, OnlyFans Açtı!

Cave, 'saç fetişi' olanlara özel hesap açmayı evini yenilemek için göze aldığını söyledi.

Reşit olmayan biriyle mi aşk yaşıyor? Kim Soo-hyun ve Kim Sae-ron'un aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Reşit olmayan biriyle mi aşk yaşıyor? Kim Soo-hyun ve Kim Sae-ron'un aşkı gündeme bomba gibi düştü!

Güney Kore'yi sallayan bu haberin ardından ünlü aktörün geçmişte söylediği 

'41 yaşımda 21 yaşında biriyle evlenebilirim.' sözlerini akıllara getirdi ve tartışma daha da alevlendi.

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Kylie'nin cilvelerine Timothée oralı bile olmadı!

Kylie'nin cilvelerine Timothée oralı bile olmadı!

Hafta sonunda tenis maçı izlemeye giden ünlü çiftimizin yakınlığı objektiflerden kaçmadı elbette! Kylie, obejktifleri görünce şekilden şekle girerken, Timothée Chalamet, oralı bile olmadı.

Güzel günlerin hatırına aşk her şeyi affeder mi? Machine Gun Kelly, kendini affettirmek istiyor!

Güzel günlerin hatırına aşk her şeyi affeder mi? Machine Gun Kelly, kendini affettirmek istiyor!

Şimdilerde Machine Gun Kelly'den hamile olan Megan Fox, ihanet iddialarının ardından ünlü şarkıcıdan ayrılmıştı. Kelly, yaptığı açıklamayla kendince bir şans daha istedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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