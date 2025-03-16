Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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İngiltere Kralı Charles ve eşi Camilla'dan yeni haberler taptaze geldi. Charles, biricik aşkının özel hayatının gizliliğini korumak için kolları sıvadı!
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