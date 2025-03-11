Bir K-Pop Yıldızı Daha Hayatını Kaybetti: Güney Koreli Şarkıcı Wheesung Evinde Ölü Bulundu!

Ancak vefatının üzerinden de 'önemli bir zaman' geçtiği ifade edildi. Bu yüzden Wheesung'un kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsi yapılması gerektiği belirtildi.

Pek çok K-pop yıldızına akıl hocalığı ve vokal koçluğu yaparak kendini kanıtlayan ünlü şarkıcının, ölümünden birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

'Kilo kaybı tamamlandı. 15 Mart’ta görüşmek üzere' ifadelerini kullanan Wheesung'un konser vereceği açıklandı.