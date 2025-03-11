Bir K-Pop Yıldızı Daha Hayatını Kaybetti: Güney Koreli Şarkıcı Wheesung Evinde Ölü Bulundu!
Bir K-Pop Yıldızı Daha Hayatını Kaybetti: Güney Koreli Şarkıcı Wheesung Evinde Ölü Bulundu!
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Güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla dünya çapında tanınırlık elde eden Wheesung hayranlarını derinden üzen bir haberle gündem oldu.
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Polis ekipleri ünlü şarkıcının ölümünde cinayete dair herhangi bir bulgu olmadığını açıkladı.
Gerçek adı Choi Whee-sung olan Wheesung daha önce de bazı haberlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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