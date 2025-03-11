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Bir K-Pop Yıldızı Daha Hayatını Kaybetti: Güney Koreli Şarkıcı Wheesung Evinde Ölü Bulundu!

Bir K-Pop Yıldızı Daha Hayatını Kaybetti: Güney Koreli Şarkıcı Wheesung Evinde Ölü Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.03.2025 - 16:23

Güney Koreli K-Pop şarkıcısı Wheesung sevenlerini derin bir yasa boğdu. Evinde ölü olarak bulunan ünlü şarkıcının vefatının üzerinden “önemli bir zaman” geçtiği açıklandı. Olay yerinde herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığını belirten yetkililer Wheesung için otopsi talep edildi.

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Güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla dünya çapında tanınırlık elde eden Wheesung hayranlarını derinden üzen bir haberle gündem oldu.

Güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla dünya çapında tanınırlık elde eden Wheesung hayranlarını derinden üzen bir haberle gündem oldu.

Güney Kore'de R&B'yi popülerleştiren isim olarak akıllara kazınan Wheesung geçtiğimiz gün evinde ölü olarak bulundu. Yerel medya, acil servis ekiplerinin annesinin uyarısı üzerine 43 yaşındaki ünlü şarkıcının hareketsiz halde bulunduğunu bildirdi.

Polis ekipleri ünlü şarkıcının ölümünde cinayete dair herhangi bir bulgu olmadığını açıkladı.

Polis ekipleri ünlü şarkıcının ölümünde cinayete dair herhangi bir bulgu olmadığını açıkladı.

Ancak vefatının üzerinden de 'önemli bir zaman' geçtiği ifade edildi. Bu yüzden Wheesung'un kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsi yapılması gerektiği belirtildi. 

Pek çok K-pop yıldızına akıl hocalığı ve vokal koçluğu yaparak kendini kanıtlayan ünlü şarkıcının, ölümünden birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. 

'Kilo kaybı tamamlandı. 15 Mart’ta görüşmek üzere' ifadelerini kullanan Wheesung'un konser vereceği açıklandı.

Gerçek adı Choi Whee-sung olan Wheesung daha önce de bazı haberlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gerçek adı Choi Whee-sung olan Wheesung daha önce de bazı haberlerle gündeme bomba gibi düşmüştü.

2021 yılında anestezik bir ilacı yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunmuş ve ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ilaç, daha önce de dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson’ın 2009’daki ölümüne yol açan aşırı doz sebebiyle tepkilerin odağı olmuştu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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