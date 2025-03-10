Leyla Dizisinin Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ın Namaz Hakkındaki Sözleri Dikkat Çekti!
Leyla Dizisinin Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ın Namaz Hakkındaki Sözleri Dikkat Çekti!
Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan minik Melisa bu sefer de namaz ve ibadet hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.
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Now Tv ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya devam ediyor.
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Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide öne çıkan bir isim daha var.
Minik yıldız, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne de damgasını vurmuştu. Hatta sektöre bile laf sokmuştu.
Sevimliliği ve yetenekleriyle gözlerden kalpler çıkartan yetenekli oyuncu bu sefer de bir sosyal medya paylaşımıyla öne çıktı.
O paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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