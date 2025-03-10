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Leyla Dizisinin Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ın Namaz Hakkındaki Sözleri Dikkat Çekti!

Leyla Dizisinin Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ın Namaz Hakkındaki Sözleri Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.03.2025 - 14:11

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde küçük 'Leyla' karakterine hayat veren Melisa Duru Ünal ekranların en dikkat çeken çocuk oyuncularından oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan minik Melisa bu sefer de namaz ve ibadet hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

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Now Tv ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Now Tv ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Brezilya ve Latin Amerika'da gösterilip epey popüler olan Avenida Brasil dizisinden uyarlanan yapımın konusu da şu şekilde; Leyla, trajik bir şekilde öldürülüp çöplüğe bırakılan bir kız çocuğu. Bu korkunç eylemi gerçekleştiren kişi, babasının ölümünden sonra hayatına giren üvey annesi Nur. Annesinin ardından babası Hilmi ile evlenen Nur, Leyla'ya karşı acımasızca davranır. Ancak, Hilmi'nin beklenmedik bir kaza sonucu ölümü ile durum daha da kötüleşir. Nur, Leyla'yı çaresizce çöplüğe terk eder ve Hilmi'nin gerçek katili ile evlenerek lüks bir yaşam sürmeye başlar. Yıllar sonra Leyla, yeni bir kimlikle Nur'un hayatına sızar ve intikam almak için kendi mücadelesini başlatır.

Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide öne çıkan bir isim daha var.

Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide öne çıkan bir isim daha var.

O da küçük Leyla'ya hayat veren Melisa Duru Ünal elbette! Ufacık boyuna rağmen kamera karşısında devleşmeyi başaran bu ufaklık dizideki performansıyla da büyük beğeni topluyor. 

Daha önce Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Ne Gemiler Yaktım gibi yapımlarda da rol alan Melisa'yı ilk olarak Çocuktan Al Haberi programıyla birlikte tanımıştık.

Minik yıldız, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne de damgasını vurmuştu. Hatta sektöre bile laf sokmuştu.

Minik yıldız, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne de damgasını vurmuştu. Hatta sektöre bile laf sokmuştu.

'Yılın En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü Sarp Kaan'la birlikte kazanan Melisa Duru Ünal, hem özgüveni hem şirinliği hem de komikliğiyle öne çıkmış ve ödül konuşmasıyla da tüm salondan alkış almıştı.

O anları merak edenler için:

Sevimliliği ve yetenekleriyle gözlerden kalpler çıkartan yetenekli oyuncu bu sefer de bir sosyal medya paylaşımıyla öne çıktı.

Sevimliliği ve yetenekleriyle gözlerden kalpler çıkartan yetenekli oyuncu bu sefer de bir sosyal medya paylaşımıyla öne çıktı.

Annesi, Ramazan ayında ibadet ve namaz hakkında konuşan Melisa'nın videosunu sosyal medyaya yükledi. Çocuk oyuncunun sözleri de sosyal medyada dikkat çekti.

O paylaşımı da buradan görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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