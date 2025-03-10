Leyla Dizisinin Çocuk Oyuncusu Melisa Duru Ünal'ın Namaz Hakkındaki Sözleri Dikkat Çekti!

Brezilya ve Latin Amerika'da gösterilip epey popüler olan Avenida Brasil dizisinden uyarlanan yapımın konusu da şu şekilde; Leyla, trajik bir şekilde öldürülüp çöplüğe bırakılan bir kız çocuğu. Bu korkunç eylemi gerçekleştiren kişi, babasının ölümünden sonra hayatına giren üvey annesi Nur. Annesinin ardından babası Hilmi ile evlenen Nur, Leyla'ya karşı acımasızca davranır. Ancak, Hilmi'nin beklenmedik bir kaza sonucu ölümü ile durum daha da kötüleşir. Nur, Leyla'yı çaresizce çöplüğe terk eder ve Hilmi'nin gerçek katili ile evlenerek lüks bir yaşam sürmeye başlar. Yıllar sonra Leyla, yeni bir kimlikle Nur'un hayatına sızar ve intikam almak için kendi mücadelesini başlatır.