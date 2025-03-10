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Kapanarak Herkesi Şaşırtmıştı: Kısmetse Olur Yaren Bu Sefer de Kendi Tesettür Markasını Kurdu!

Kapanarak Herkesi Şaşırtmıştı: Kısmetse Olur Yaren Bu Sefer de Kendi Tesettür Markasını Kurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.03.2025 - 11:23

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu. Eski hali, şoke eden estetikleri ve kaotik çıkışlarıyla yarışmada büyük tanınırlık elde etmişti. Programdan sonra da gündem de kalmayı başaran Yaren Dağ'ın tesettüre girmesi ise büyük bir kesimi şaşırtmıştı. Beklenmeyen bir hamle daha yapan Yaren bu sefer de bir tesettür markası kurdu.

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Kısmetse Olur adlı evlilik programı bir döneme damga vurmayı başaran yapımlardan bir tanesi olmuştu.

Kısmetse Olur adlı evlilik programı bir döneme damga vurmayı başaran yapımlardan bir tanesi olmuştu.

5 Ekim 2015 tarihinde yayın hayatına başlayan programın sunuculuğunu Seda Akgül üstleniyordu. Pek çok ikonik yarışmacının popüler olduğu yapım 29 Nisan 2017 tarihinde evlilik programlarının ekranlarda yasaklanmasıyla birlikte  yayından kaldırılmıştı. Televizyon hayatı sona eren yarışma Kanal D'nin sitesinden sürdürülmeye çalışılmış ancak 20 Mayıs 2017'de resmen yayından kaldırılmıştı. 

Uzun yıllar sonra programın fanlarında bir müjde verilmişti ve Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni formatıyla karşımıza çıkmıştı.

Popüler yarışma tam 5 yılın ardından YouTube'da yayın hayatına başlayarak yine büyük ilgi odağı haline gelmişti.

Popüler yarışma tam 5 yılın ardından YouTube'da yayın hayatına başlayarak yine büyük ilgi odağı haline gelmişti.

Kimilerinin gözü hala eski sezon yarışmacılarını arasa da kimileri de yeni ekibi oldukça sevmişti. 'Peki, yeni formatlı yarışmada kimler vardı?' diye soranlar için de isimleri şöyle bir hatırlatalım;

Erkekler:

  • Ahmet Fatsa, Batuhan Boz, Berat Aksal, Bilek Orundaş, Bilgehan Zeray, Burak Doğan, Burak Genç, Çağrı Özer, Emir Luca Koçhisarlı, Erhan Saffar, Erol Yıldırım, Furkan Can Ağca, Kaan Seyhan, Kerem Cem Acar, Mahir Karataş, Mesut Balkan, Oğulcan Yılmaz, Onur Alp Çam, Onur Yılmaz, Ozan Yakın, Sedat Polat (Şampiyon), Serdar Aycan, Tolga Kandemir, Zeyd Gümüştutan

Kadınlar:

  • Aybüke Çangal, Ayşenur İnam, Azize Kaya, Buse Doğan, Büşra Çiftçi, Cansel Ayanoğlu, Elif Nur Yel (Şampiyon), Eslem Sena Nur, Gizem Günaydın, Lina Koru, Merve Demirbilek, Pelin Karakayalı, Rotinda Kılıç, Sıla Doğan, Sibel Serbest, Simge Nur Erkoç, Şeydanur Tunç, Tansu Kapucu, Tuba Evcen, Tuğçe Aleyna, Yaren Dağ, Yeliz Açıkel, Zeynep Buse Korkmaz

Bu süre boyunca pek çok isim epey popüler olmuştu. Programın en dikkat çekici kadın yarışmacılarından bir de hiç şüphesiz Yaren Dağ'ydı.

Bu süre boyunca pek çok isim epey popüler olmuştu. Programın en dikkat çekici kadın yarışmacılarından bir de hiç şüphesiz Yaren Dağ'ydı.

Abartılı bulunan estetikleri, şimdiki halinden çok başka olan eski hali, diğer yarışmacılarla yaşadığı kaoslar, sosyal medya paylaşımları, Erhan'la olan inişli çıkışlı ilişkileri derken her adımıyla ayrı bir olay olan Yaren yarışmada olduğu kadar yarışmadan sonra da dikkatleri üzerine çekmeye devam etmişti. 

Bunun en büyük nedeni ise Yaren Dağ'ın hiç beklenmedik tesettür kararıydı. Bir anda sosyal medyasını elden geçirip eski fotoğraflarını silen popüler isim 'Ombresiz Yarensu' adını verdiği kanalda 'Farklı bir Yaren görmeye hazır olun' demişti. Kendisi ardından 'Öğlen namazları kılındı mı? Ailem her ne engel olursa olsun namazlarımızı ihmal etmeyelim. Rabbim dua eden herkesin dualarını karşılıksız bırakmasın İnşAllah, Ben bugün Kafirûn suresini ezberliyorum, yeni dua ve sure öğrenmek isteyen herkese sesleniyorum, hiçbir zaman geç değil ben 26 yaşındayım. Bilmediğim her şeyi öğreniyorum bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Arada sizi yoklayıp etkilendiğim videoları buradan ileteceğim. Hayırlı günler' diyerek ilk mesajını paylaşmıştı.

Yaren Dağ bu sefer de başka bir hamleyle karşımıza çıktı. Kapanma kararı alan Kısmetse Olur Yaren kendi tesettür markasını kurdu.

Yaren Dağ bu sefer de başka bir hamleyle karşımıza çıktı. Kapanma kararı alan Kısmetse Olur Yaren kendi tesettür markasını kurdu.

'Yadiva Collection' adıyla bir marka kuran Yaren Dağ ilk olarak namaz setini satışa çıkardı. 4 parçadan oluşan sette bir adet seccade, başörtüsü, namaz elbisesi ve bir adet kutulu taşlı zikirmatik yer aldı. Ürünün fiyatı da 2.000TL olarak belirtildi.

Yaren Dağ'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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