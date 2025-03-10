Kapanarak Herkesi Şaşırtmıştı: Kısmetse Olur Yaren Bu Sefer de Kendi Tesettür Markasını Kurdu!
Kapanarak Herkesi Şaşırtmıştı: Kısmetse Olur Yaren Bu Sefer de Kendi Tesettür Markasını Kurdu!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının en olaylı isimlerinden biri Yaren Dağ olmuştu. Eski hali, şoke eden estetikleri ve kaotik çıkışlarıyla yarışmada büyük tanınırlık elde etmişti. Programdan sonra da gündem de kalmayı başaran Yaren Dağ'ın tesettüre girmesi ise büyük bir kesimi şaşırtmıştı. Beklenmeyen bir hamle daha yapan Yaren bu sefer de bir tesettür markası kurdu.
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Kısmetse Olur adlı evlilik programı bir döneme damga vurmayı başaran yapımlardan bir tanesi olmuştu.
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Popüler yarışma tam 5 yılın ardından YouTube'da yayın hayatına başlayarak yine büyük ilgi odağı haline gelmişti.
Bu süre boyunca pek çok isim epey popüler olmuştu. Programın en dikkat çekici kadın yarışmacılarından bir de hiç şüphesiz Yaren Dağ'ydı.
Yaren Dağ bu sefer de başka bir hamleyle karşımıza çıktı. Kapanma kararı alan Kısmetse Olur Yaren kendi tesettür markasını kurdu.
Yaren Dağ'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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