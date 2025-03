Kapanarak Herkesi Şaşırtmıştı: Kısmetse Olur Yaren Bu Sefer de Kendi Tesettür Markasını Kurdu!

Abartılı bulunan estetikleri, şimdiki halinden çok başka olan eski hali, diğer yarışmacılarla yaşadığı kaoslar, sosyal medya paylaşımları, Erhan'la olan inişli çıkışlı ilişkileri derken her adımıyla ayrı bir olay olan Yaren yarışmada olduğu kadar yarışmadan sonra da dikkatleri üzerine çekmeye devam etmişti.

Bunun en büyük nedeni ise Yaren Dağ'ın hiç beklenmedik tesettür kararıydı. Bir anda sosyal medyasını elden geçirip eski fotoğraflarını silen popüler isim 'Ombresiz Yarensu' adını verdiği kanalda 'Farklı bir Yaren görmeye hazır olun' demişti. Kendisi ardından 'Öğlen namazları kılındı mı? Ailem her ne engel olursa olsun namazlarımızı ihmal etmeyelim. Rabbim dua eden herkesin dualarını karşılıksız bırakmasın İnşAllah, Ben bugün Kafirûn suresini ezberliyorum, yeni dua ve sure öğrenmek isteyen herkese sesleniyorum, hiçbir zaman geç değil ben 26 yaşındayım. Bilmediğim her şeyi öğreniyorum bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Arada sizi yoklayıp etkilendiğim videoları buradan ileteceğim. Hayırlı günler' diyerek ilk mesajını paylaşmıştı.