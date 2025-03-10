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Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık: Yorumlar Havada Uçuştu!

Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık: Yorumlar Havada Uçuştu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.03.2025 - 09:38

TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor.  Uzun yıllardır izleyiciyle buluşmasına rağmen izleyici kitlesinde bir azalma yaşanmayan aksiyon dolu yapım sıkça gündem oluyor. Bunun nedenlerinden biri de dizi kadrosunda yaşanan hareketlilikler oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ünlü bir isim ayrılıyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son dönemlerin en uzun ömürlü dizilerinden biri olan Teşkilat tam gaz izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Son dönemlerin en uzun ömürlü dizilerinden biri olan Teşkilat tam gaz izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Teşkilat'ta vatan aşkıyla yanıp tutuşan yedi kahramanın hikayesi temek alınıyor. Kendilerini ülkelerine adayan ve hayatlarını bu uğurda feda etmeyi göze alan bu kişiler, kalabalıkların arasında görünmez olmayı başararak büyük işlere imza atıyor. Görevleri gereği 'yer altına' inmeyi kabul eden bu yedi vatan sevdalısı her hikayesiyle izleyicisini aksiyona doyuruyor.

5 sezondur TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından bir tanesi haline geldi.

5 sezondur TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından bir tanesi haline geldi.

Aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizinin her yeni bölümde nefes kesici anlar yaşanıyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği dizinin son bölümüyse her zaman olduğu gibi sosyal medyanın trendleri arasına girdi. Peki son bölümde neler oldu?

134. bölümde Altay, kardeşi Selen'in ihanetinin ağırlığı altında ezilir. Selen'e olan sevgisi, bu acı gerçeği kabullenmesini engeller. Neslihan, Altay'a ulaşamadığı için endişelenir ve durumun normal olmadığını anlar.

Akif Başkan'a yapılan saldırıda Korkut, koruma görevini üstlenir. Ancak, Hamdi'nin bu durumu sessizce izlediğinden habersizdir. Akif Başkan, saldırının nedeni hakkındaki şüphelerini Korkut'la paylaşır. Korkut'u bekleyen büyük yüzleşme, onun hayatında önemli bir dönüm noktası olacaktır.

Neslihan, Selen'in peşini bırakmazken, Altay kardeşine karşı savunmasız kalmamak için çabalar. Altay, bu büyük hayal kırıklığı karşısında saldırganlaşırken, Neslihan onu sakinleştirmeye çalışır. Bu acı gerçek, Altay'ı dönüşü olmayan kararlar almaya itecektir.

Ünlü yapım, konularının gidişatının dışında oyuncu değişiklikliğiyle de dikkat çekiyor bildiğiniz üzere.

Ünlü yapım, konularının gidişatının dışında oyuncu değişiklikliğiyle de dikkat çekiyor bildiğiniz üzere.

Dizinin izleyicileri bilir, sevilen yapımın başrolleri bile geçtiğimiz sezonlarda değişmişti. Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul, Murta Yıldırım gibi isimler başrol koltuğunu Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat'a bırakmıştı.

Kadrosuna yeni oyuncular katan ya da oyuncu çıkartan Teşkilat'ta dikkat çeken bir olay daha yaşandı.

Kadrosuna yeni oyuncular katan ya da oyuncu çıkartan Teşkilat'ta dikkat çeken bir olay daha yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 6. sezon için kolları sıvayan Teşkilat dizisine Gizem Güneş veda ediyor. Altay’ın (Tolga Sarıtaş) kız kardeşi Selen’e hayat veren Güneş bu akşam yayınlacak 135. bölümle birlikte yapımdan ayrılacak.

İzleyicilerin kimisi bu habere sevinirken kimileri de üzülmeden edemedi.

İzleyicilerin kimisi bu habere sevinirken kimileri de üzülmeden edemedi.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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