Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık: Yorumlar Havada Uçuştu!

Aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizinin her yeni bölümde nefes kesici anlar yaşanıyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği dizinin son bölümüyse her zaman olduğu gibi sosyal medyanın trendleri arasına girdi. Peki son bölümde neler oldu?

134. bölümde Altay, kardeşi Selen'in ihanetinin ağırlığı altında ezilir. Selen'e olan sevgisi, bu acı gerçeği kabullenmesini engeller. Neslihan, Altay'a ulaşamadığı için endişelenir ve durumun normal olmadığını anlar.

Akif Başkan'a yapılan saldırıda Korkut, koruma görevini üstlenir. Ancak, Hamdi'nin bu durumu sessizce izlediğinden habersizdir. Akif Başkan, saldırının nedeni hakkındaki şüphelerini Korkut'la paylaşır. Korkut'u bekleyen büyük yüzleşme, onun hayatında önemli bir dönüm noktası olacaktır.

Neslihan, Selen'in peşini bırakmazken, Altay kardeşine karşı savunmasız kalmamak için çabalar. Altay, bu büyük hayal kırıklığı karşısında saldırganlaşırken, Neslihan onu sakinleştirmeye çalışır. Bu acı gerçek, Altay'ı dönüşü olmayan kararlar almaya itecektir.