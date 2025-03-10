Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık: Yorumlar Havada Uçuştu!
Teşkilat Dizisinde Beklenmedik Bir Ayrılık: Yorumlar Havada Uçuştu!
TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Teşkilat 5. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Uzun yıllardır izleyiciyle buluşmasına rağmen izleyici kitlesinde bir azalma yaşanmayan aksiyon dolu yapım sıkça gündem oluyor. Bunun nedenlerinden biri de dizi kadrosunda yaşanan hareketlilikler oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ünlü bir isim ayrılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son dönemlerin en uzun ömürlü dizilerinden biri olan Teşkilat tam gaz izleyicisinin karşısına çıkıyor.
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5 sezondur TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından bir tanesi haline geldi.
Ünlü yapım, konularının gidişatının dışında oyuncu değişiklikliğiyle de dikkat çekiyor bildiğiniz üzere.
Kadrosuna yeni oyuncular katan ya da oyuncu çıkartan Teşkilat'ta dikkat çeken bir olay daha yaşandı.
İzleyicilerin kimisi bu habere sevinirken kimileri de üzülmeden edemedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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