Geline Laf mı Çarptı? Cenk Torun'un Mahassine Merabet'le Yasak Aşk İddiasına Anne Nurdan Torun Dahil Oldu!
Geline Laf mı Çarptı? Cenk Torun'un Mahassine Merabet'le Yasak Aşk İddiasına Anne Nurdan Torun Dahil Oldu!
Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündemi epey çalkaladı. Nevin Torun'un 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.
Setten birkaç kişinin bu iddiaları doğrulaması sonrası Cenk Torun 'gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar' diyerek haberleri yalanlamıştı. Mahassine Merabet'in sessizliğini koruduğu olaya anne Nurdan Torun dahil oldu!
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Cenk Torun son günlerin en çok konuşulan ünlü isimlerinden bir tanesi oldu.
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Nevin Torun ise İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.
Cenk Torun, Faslı başrol arkadaşıyla birlikte olduğu iddialarını yalanlasa da setteki başka kişiler bu ilişkinin gerçek olduğunu söyledi.
Cenk Torun ise tüm bunların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşımı yapıp yasak aşk iddiasının 'gerçeğe aykırı' olduğunu söyledi.
Tüm bu kaos sürerken Mahassine Merabet'in herhangi bir paylaşım yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.
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'Aldatma' iddialarının alevlenmesi bu sefer anne Nurdan Torun dahil oldu. Müzisyen Nurdan Torun X hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak ona destek verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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