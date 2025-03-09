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Geline Laf mı Çarptı? Cenk Torun'un Mahassine Merabet'le Yasak Aşk İddiasına Anne Nurdan Torun Dahil Oldu!

Geline Laf mı Çarptı? Cenk Torun'un Mahassine Merabet'le Yasak Aşk İddiasına Anne Nurdan Torun Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.03.2025 - 16:03

Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası gündemi epey çalkaladı. Nevin Torun'un 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı. 

Setten birkaç kişinin bu iddiaları doğrulaması sonrası Cenk Torun 'gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar' diyerek haberleri yalanlamıştı. Mahassine Merabet'in sessizliğini koruduğu olaya anne Nurdan Torun dahil oldu!

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Cenk Torun son günlerin en çok konuşulan ünlü isimlerinden bir tanesi oldu.

Cenk Torun son günlerin en çok konuşulan ünlü isimlerinden bir tanesi oldu.

Kanal 7'de yayınlanan Esaret dizisinde 'Orhun Demirhanlı' karakterine hayat veren Cenk Torun'un, 'Hira Demirhanlı'yı canlandıran rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nevin Torun ise İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.

Nevin Torun ise İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 24 yıllık eşinin kendisine ihanet ettiğini öne sürerek boşanma davası açtı.

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Oktay' karakteriyle hayatımıza giren Cenk Torun'dan yüklü miktar nafaka talep eden Nevin Hanım'ın dilekçedeki ifadeleriyse şaşkına çevirdi.

Cenk Torun, Faslı başrol arkadaşıyla birlikte olduğu iddialarını yalanlasa da setteki başka kişiler bu ilişkinin gerçek olduğunu söyledi.

Cenk Torun, Faslı başrol arkadaşıyla birlikte olduğu iddialarını yalanlasa da setteki başka kişiler bu ilişkinin gerçek olduğunu söyledi.

Dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik'in itiraf gibi ifadeleri de kısa sürede epey ses getirdi. 

Hamza 'Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor' derken, Arya Çevik ise, 'Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun’un evli olduğunu bile bilmiyorduk' açıklamasında bulundu.

Konuya dair tüm detayları içeriğimizde vermiştik:

Cenk Torun ise tüm bunların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşımı yapıp yasak aşk iddiasının 'gerçeğe aykırı' olduğunu söyledi.

Cenk Torun ise tüm bunların ardından sosyal medya hesabından uzun bir açıklama paylaşımı yapıp yasak aşk iddiasının 'gerçeğe aykırı' olduğunu söyledi.

'Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun’la yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim.

Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiçbir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur. Asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim.'

Tüm bu kaos sürerken Mahassine Merabet'in herhangi bir paylaşım yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Tüm bu kaos sürerken Mahassine Merabet'in herhangi bir paylaşım yapmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Faslı oyuncunun sessizliği kafalarda soru işareti bıraktı.

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'Aldatma' iddialarının alevlenmesi bu sefer anne Nurdan Torun dahil oldu. Müzisyen Nurdan Torun X hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak ona destek verdi.

'Aldatma' iddialarının alevlenmesi bu sefer anne Nurdan Torun dahil oldu. Müzisyen Nurdan Torun X hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak ona destek verdi.
twitter.com

Nurdan Torun'un 'Eskiden çok acı çekmiş ruh, bugün güçlü bir umursamamayı seçecektir' ifadeleri ise gelini Nevin Torun'a bir gönderme olarak da algılandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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