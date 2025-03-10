"Oruçlu Cadı mı Olur?": Ece Gürel'in Babası 'Cadılık Eğitimi' İddialarını Sert Bir Dille Yalanladı!
"Oruçlu Cadı mı Olur?": Ece Gürel'in Babası 'Cadılık Eğitimi' İddialarını Sert Bir Dille Yalanladı!
Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel kaybının 4. gününde sağ olarak bulunmuş ve içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştı. Ancak 36 yaşındaki peyzaj mimarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve tüm sevenlerini derin bir acıya boğmuştu.
Hayatını kaybeden Ece Gürel hakkında çıkan çeşitli iddialar da aldı başını yürüdü. Bunların başında da 'cadılık eğitimi' konusu yer aldı. Geçtiğimiz saatlerde Müge Anlı'nın programına bağlanan baba, kızının 'cadılık eğitimi' aldığı konusuna gözyaşları içinde isyan etti.
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Belgrad Ormanı'nda 2 Mart'ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulunmuştu.
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Spiritüel konulara ilgi duyduğu öğrenilen Ece Gürel'in ölümünde geriye pek çok sır kaldı.
Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise bu iddaların üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bağlanıp isyan etti.
"Hala çelişkiler içindeyim. Yayına devam etmenizi istiyorum lütfen. Elim kolum kanadım her şeyim gitti." diyen acılı baba, yayına katılan Buse ve annesine de imalı konuştu.
İçi yanan acılı babasının sesi titreyerek yaptığı açıklamalarını buradan da dinleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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