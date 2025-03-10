onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekran
"Oruçlu Cadı mı Olur?": Ece Gürel'in Babası 'Cadılık Eğitimi' İddialarını Sert Bir Dille Yalanladı!

"Oruçlu Cadı mı Olur?": Ece Gürel'in Babası 'Cadılık Eğitimi' İddialarını Sert Bir Dille Yalanladı!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.03.2025 - 13:09

Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel kaybının 4. gününde sağ olarak bulunmuş ve içimizi bir nebze olsun ferahlatmıştı. Ancak 36 yaşındaki peyzaj mimarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve tüm sevenlerini derin bir acıya boğmuştu. 

Hayatını kaybeden Ece Gürel hakkında çıkan çeşitli iddialar da aldı başını yürüdü. Bunların başında da 'cadılık eğitimi' konusu yer aldı. Geçtiğimiz saatlerde Müge Anlı'nın programına bağlanan baba, kızının 'cadılık eğitimi' aldığı konusuna gözyaşları içinde isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belgrad Ormanı'nda 2 Mart'ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulunmuştu.

Belgrad Ormanı'nda 2 Mart'ta kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulunmuştu.

Kaybının dördüncü gününde ormanın derinliklerinde bir yerde yarı uyur halde bulunan Gürel, hastaneye kaldırılmıştı. 

Ağır bir hipotermi geçirdiği belirlenen Ece Gürel hipotermiye bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sebebiyle ne yazık geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Spiritüel konulara ilgi duyduğu öğrenilen Ece Gürel'in ölümünde geriye pek çok sır kaldı.

Spiritüel konulara ilgi duyduğu öğrenilen Ece Gürel'in ölümünde geriye pek çok sır kaldı.

Oraya nasıl gittiği, o kadar gün boyunca nasıl hayatta kaldığı, ne yediği ve içtiği gibi pek çok soru akıllardayken yeni iddialar da ortaya atılmaya devam edildi. Bunların başında da tarot falına ve kurşun dökmeye ilgili olan Ece'nin 'cadılık eğitimi' aldığı iddiası oldu. 

Gürel'in cadılık eğitimi aldığı hocası Hale Nur Özen ise bu süre içerisinde 'halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınıp ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hale Nur Özen'in ifadesini de buradan görebilirsiniz:

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise bu iddaların üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bağlanıp isyan etti.

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise bu iddaların üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bağlanıp isyan etti.

Müge Anlı'nın 'Ece'nin cadılık okuluna gitmişliği var mıydı? Cadı mıydı? Bilmediğim konu olduğu için böyle soruyorum kusura bakmayın' soruları üzerine söze giren baba ağlamaktan zor konuştu. 

'Kesinlikle öyle bir şey yok, bizim bilgimiz dahilinde devam ediyordu. Sosyal medyada yalanlar dolu. Bunları ortaya atanlar umarım birgün kendileri de aynı şeye düşer. Yanındalar mıydı cadılık kursu alırken? Çok acı şeyler. Yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. 

Sesi titreyen baba Muharrem Koçoğlu 'Kızımın sonuna kadar arkasındayım. Kızım öyle bir şey olsa kesinlikle bana söyler. 3-4 ay oluyor astronomiyle ilgilendiği. Benim kızım asla öyle şeylere sarkmaz, aklının ucundan geçmez.

Müslüman bir insan benim kızım. Oruçluydu benim kızım, ne cadılığı! Oruçlu cadı mı olur?!' diyerek devam etti:

'Biz erkek olarak kalamayız, benim kızım dört gün kalmış orada. Bu işin içinde bir şeyler var, mümkün değil. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl ettiler bilemiyorum.'

"Hala çelişkiler içindeyim. Yayına devam etmenizi istiyorum lütfen. Elim kolum kanadım her şeyim gitti." diyen acılı baba, yayına katılan Buse ve annesine de imalı konuştu.

"Hala çelişkiler içindeyim. Yayına devam etmenizi istiyorum lütfen. Elim kolum kanadım her şeyim gitti." diyen acılı baba, yayına katılan Buse ve annesine de imalı konuştu.

'Kızım kimseyle konuşmadan duramazdı. Çok sosyaldi' diyen babasının sözleri dikkatlerden kaçmadı. 

Öte yandan Buse'yi ormanda son gören kişi olan Buse ve annesi, kendilerini arkalarından takip eden Ece'yle hiçbir şekilde konuşmadıklarını söylemişti.

İçi yanan acılı babasının sesi titreyerek yaptığı açıklamalarını buradan da dinleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın