"Oruçlu Cadı mı Olur?": Ece Gürel'in Babası 'Cadılık Eğitimi' İddialarını Sert Bir Dille Yalanladı!

Müge Anlı'nın 'Ece'nin cadılık okuluna gitmişliği var mıydı? Cadı mıydı? Bilmediğim konu olduğu için böyle soruyorum kusura bakmayın' soruları üzerine söze giren baba ağlamaktan zor konuştu.

'Kesinlikle öyle bir şey yok, bizim bilgimiz dahilinde devam ediyordu. Sosyal medyada yalanlar dolu. Bunları ortaya atanlar umarım birgün kendileri de aynı şeye düşer. Yanındalar mıydı cadılık kursu alırken? Çok acı şeyler. Yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı.

Sesi titreyen baba Muharrem Koçoğlu 'Kızımın sonuna kadar arkasındayım. Kızım öyle bir şey olsa kesinlikle bana söyler. 3-4 ay oluyor astronomiyle ilgilendiği. Benim kızım asla öyle şeylere sarkmaz, aklının ucundan geçmez.

Müslüman bir insan benim kızım. Oruçluydu benim kızım, ne cadılığı! Oruçlu cadı mı olur?!' diyerek devam etti:

'Biz erkek olarak kalamayız, benim kızım dört gün kalmış orada. Bu işin içinde bir şeyler var, mümkün değil. Benim kızımı kurban ettiler ama nasıl ettiler bilemiyorum.'