Müge Anlı'ya Çıkmıştı: Ece Gürel'i Son Gören Kişi Tarot Videosundaki Kadına Benzetilmesine Ateş Püskürdü!
2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kıyafetlerine yakın bir yerde 4. gününde sağ olarak bulunmuştu. Yarı uyur vaziyette bulunan peyzaj mühendisi ne yazık ki hastanede hayatını kaybetmişti. Spiritüel olaylarla ilgilendiği öğrenilen Ece'nin tarot falı baktığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına konuk olan Buse Hanım, Ece Gürel'i son gören kişi olarak bildiklerini anlatmıştı. Ormanda aile yürüyüşü yaparken Ece'nin arkalarına takıldığını belirten Buse Hanım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu kişinin, Ece Gürel'in tarot sayfasındaki reklam yüzü olan kadın olduğu iddiaları sosyal medyada damga vurdu. Bugün canlı yayına bağlanan Buse Hanım tüm bu iddialara net ve sert bir dille ilk kez yanıt verdi.
36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 2 Mart Pazar günü kaybolduktan 4 gün sonra canlı şekilde bulunmuştu.
Spiritüel konulara ilgisi olduğu ortaya çıkan Ece Gürel ardından birçok soru işareti bırakarak aramızdan ayrıldı.
Ece'nin sağ olarak bulunmasından sonra Müge Anlı'nın stüdyosuna kayıp mühendisi son gören şahit sıfatıyla Buse Hanım ve annesi gelmişti.
Ece Gürel'i tanımadığını da belirten Buse Hanım hakkında sosyal medyada dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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gülüşleri bile aynı. tuhaf geliyor