Müge Anlı'ya Çıkmıştı: Ece Gürel'i Son Gören Kişi Tarot Videosundaki Kadına Benzetilmesine Ateş Püskürdü!

Ece Gürel'in tarot için açtığı Instagram hesabındaki bir video göze takıldı. Kıvırcık saçlı bu kadının videolarının tarot hesabı paylaşımlarından kullanıldığı görüldü. Bu kişinin, Ece'yi son gören tanık olarak canlı yayına çıkan Buse Hanım olduğu öne sürüldü. Hatta bununla ilgili ciddi tartışmalar bile başladı.

Konuyu programa taşıyan Müge Anlı, bu görüntünün 5 yıl öncesine ait bir stok görsel olduğunu açıkladı. Bugün konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Buse Hanım ise canlı yayınına bağlandı.

'Aklımı kaybetmedim Ece'yi tanısam söylerdim' diyen Buse 'Dikkatli bakıldığında ben olmadığım bariz şekilde belli oluyor. Akıl var mantık var, benim olmadığım çok belli. Yorumlara çok bozuldum. Gelen yorumlar o kadar akıldışı ve şuursuz ki… Beni cadı ilan etmişler. Korkunç ötesi şeyler var, bir yandan da komik. İhtimal de vermiyorlar, direkt bariz şekilde konuşuyorlar yorumlarda. Asabım bozuldu.' diyerek videodaki kişinin kendisini olmadığını net bir şekilde açıkladı.