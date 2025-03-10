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Müge Anlı'ya Çıkmıştı: Ece Gürel'i Son Gören Kişi Tarot Videosundaki Kadına Benzetilmesine Ateş Püskürdü!

Müge Anlı'ya Çıkmıştı: Ece Gürel'i Son Gören Kişi Tarot Videosundaki Kadına Benzetilmesine Ateş Püskürdü!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.03.2025 - 12:29

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, kıyafetlerine yakın bir yerde 4. gününde sağ olarak bulunmuştu. Yarı uyur vaziyette bulunan peyzaj mühendisi ne yazık ki hastanede hayatını kaybetmişti. Spiritüel olaylarla ilgilendiği öğrenilen Ece'nin tarot falı baktığı ortaya çıkmıştı. 

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın programına konuk olan Buse Hanım, Ece Gürel'i son gören kişi olarak bildiklerini anlatmıştı. Ormanda aile yürüyüşü yaparken Ece'nin arkalarına takıldığını belirten Buse Hanım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bu kişinin, Ece Gürel'in tarot sayfasındaki reklam yüzü olan kadın olduğu iddiaları sosyal medyada damga vurdu. Bugün canlı yayına bağlanan Buse Hanım tüm bu iddialara net ve sert bir dille ilk kez yanıt verdi.

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36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 2 Mart Pazar günü kaybolduktan 4 gün sonra canlı şekilde bulunmuştu.

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel 2 Mart Pazar günü kaybolduktan 4 gün sonra canlı şekilde bulunmuştu.

Kağıthane'deki evinden çıkıp Belgrad Ormanı'na gittiği tespit edilen Gürel, ormanın derinliklerinde yarı uyur bir vaziyette bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği tespit edilen mühendisin tedavisi sırasında bir kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülmüştü. 

Daha sonra entübe edilerek yoğun bakıma kaldırılan Ece Gürel ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıptan gelen rapora göre, Gürel'in hipotermiye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Spiritüel konulara ilgisi olduğu ortaya çıkan Ece Gürel ardından birçok soru işareti bırakarak aramızdan ayrıldı.

Spiritüel konulara ilgisi olduğu ortaya çıkan Ece Gürel ardından birçok soru işareti bırakarak aramızdan ayrıldı.

Gizemli sayılara meraklı olduğunu öğrenilen Gürel'in tarot falı baktığı ve kurşun döktüğü de belirtilmişti. Öte yandan meditasyon ve yogayla ilgilenen Ece Gürel'in cadılık ve büyücülük eğitimi aldığı iddiası epey konuşulmuştu. 

Vefat eden mühendise bu eğitimi verdiğini iddia eden Hale Özen'in 'Ses terapisi' ödevi verdikleri hakkındaki açıklamasından sonra Gürel'in de ses çalışması yapmak amacıyla Belgrad Ormanı'na gittiği ifade edilmişti.

Ece'nin sağ olarak bulunmasından sonra Müge Anlı'nın stüdyosuna kayıp mühendisi son gören şahit sıfatıyla Buse Hanım ve annesi gelmişti.

Ece'nin sağ olarak bulunmasından sonra Müge Anlı'nın stüdyosuna kayıp mühendisi son gören şahit sıfatıyla Buse Hanım ve annesi gelmişti.

Ailecek yürüyüş yaptıkları anlarda Ece'nin hep arkalarından geldiğini anlatan Buse, kendisini rahatsız etmemek için herhangi bir şey sormadıklarını ve onunla hiç konuşmadıklarını anlatmıştı. Onlar durduğunda Ece'nin de durduğunu, yürüdüklerinde onun da yürüdüğünden bahsederken, karşısındakinin hiçbir şekilde intihara meyilli bir insan imajı çizmediğini de belirtmişti. 

Ece Gürel'i son gören kişi olan Buse, daha sonra kendilerinin biraz zorlu bir patikadan inerek geri dönüşe geçtiklerini ancak o noktadan sonra Ece'nin kendilerini takip etmeyip aynı yoldan devam ettiğini söylemişti.

Ece Gürel'i tanımadığını da belirten Buse Hanım hakkında sosyal medyada dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Ece Gürel'i tanımadığını da belirten Buse Hanım hakkında sosyal medyada dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Ece Gürel'in tarot için açtığı Instagram hesabındaki bir video göze takıldı. Kıvırcık saçlı bu kadının videolarının tarot hesabı paylaşımlarından kullanıldığı görüldü. Bu kişinin, Ece'yi son gören tanık olarak canlı yayına çıkan Buse Hanım olduğu öne sürüldü. Hatta bununla ilgili ciddi tartışmalar bile başladı.

Konuyu programa taşıyan Müge Anlı, bu görüntünün 5 yıl öncesine ait bir stok görsel olduğunu açıkladı. Bugün konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Buse Hanım ise canlı yayınına bağlandı.

'Aklımı kaybetmedim Ece'yi tanısam söylerdim' diyen Buse 'Dikkatli bakıldığında ben olmadığım bariz şekilde belli oluyor. Akıl var mantık var, benim olmadığım çok belli. Yorumlara çok bozuldum. Gelen yorumlar o kadar akıldışı ve şuursuz ki… Beni cadı ilan etmişler. Korkunç ötesi şeyler var, bir yandan da komik. İhtimal de vermiyorlar, direkt bariz şekilde konuşuyorlar yorumlarda. Asabım bozuldu.' diyerek videodaki kişinin kendisini olmadığını net bir şekilde açıkladı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Aygül

gülüşleri bile aynı. tuhaf geliyor