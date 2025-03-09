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Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hocası Hale Özen Kendisine Yorum Yapanlar İçin "Korkutuldular" Dedi

Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hocası Hale Özen Kendisine Yorum Yapanlar İçin "Korkutuldular" Dedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2025 - 17:59

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, 4. gününde sağ olarak bulunmasının ardından hastanede hayatını kaybetmişti. Hipotermi geçirdiği ve buna bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği saptanan Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani 'cadılık zanaati' eğitimi aldığı öğrenilmişti.

Hocası Hale Özen hem cadılık hem de Gürel'in aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalarla ilgili daha önce açıklama yapmıştı. Dün gözaltına alınan Hale Özen, 8 Mart mesajında kendisine yorum yapanlar hakkında 'Korkutuldular' derken, cadılığın ne olduğu ve kimlere cadı dendiğiyle ilgili konuştu.

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36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra bulunmasının ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra bulunmasının ardından hastanede hayatını kaybetmişti.

Adli tıp raporunun ardından Ece Gürel'in hipotermiye bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Herkesi yasa boğan bu haberin ardından Gürel'in Belgrad Ormanı'nda nasıl kaybolduğu ve neler yaşadığına dair sorular cevapsız kalmıştı.

Vefatının ardından Gürel’in, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara ilgisi olduğu ortaya çıkmış, spiritüel konularla ilgili eğitim aldığı bilgisi yayılmıştı. Ayrıca Bursa’da yaşayan ve Ece Gürel’e cadılık ve büyücülük eğitimi verdiğini iddia edilen Hale Özen de iddiaları doğrulamış ve hem cadılık eğitimi hem de Ece Gürel'le ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Hale Özen dün "halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Hale Özen dün "halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan ve Ece Gürel'le ilgili de açıklamalar yapan Özen, öğrencilerine kimi zaman ödevler verdiklerini dile getirmişti. Hale Özen'in 'Ses terapisi' ödevi de verdiklerini açıklamasının ardından Ece Gürel'in de ses çalışması yapmak için Belgrad Ormanı'na gittiği belirtilmişti. 

Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Instagram hesabından paylaşım yapan Hale Özen, 'Ortalama beş gündür Ece Gürel'e yapılan hakaret ve suçlamalarla mücadele ediyorum.' diyerek başladığı konuşmasını #hepimizcadıyız etiketiyle ve 'Gelen yorumlara, varılan anlamlara kızgın değilim. Çünkü biliyorum ki korkutuldular ve kendi çıkarları için yayın yapanlar tarafından yönlendirildiler. Çünkü herkes yaşadığı gelecek kaygısından ani tepkiler verebiliyor. Çünkü bilmiyorlar. Şarkı söyleyen, dans eden, her zaman doğrulara sahip çıkan tüm Emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun.' notuyla paylaştı.

"Sonrasını biliyorsunuz zaten. Konu tamamen bana döndü." diyen Özen, 8 Mart mesajında "Kim bu cadılar?" sorusuna cevap verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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