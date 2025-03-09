Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hocası Hale Özen Kendisine Yorum Yapanlar İçin "Korkutuldular" Dedi
Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hocası Hale Özen Kendisine Yorum Yapanlar İçin "Korkutuldular" Dedi
2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, 4. gününde sağ olarak bulunmasının ardından hastanede hayatını kaybetmişti. Hipotermi geçirdiği ve buna bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği saptanan Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani 'cadılık zanaati' eğitimi aldığı öğrenilmişti.
Hocası Hale Özen hem cadılık hem de Gürel'in aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalarla ilgili daha önce açıklama yapmıştı. Dün gözaltına alınan Hale Özen, 8 Mart mesajında kendisine yorum yapanlar hakkında 'Korkutuldular' derken, cadılığın ne olduğu ve kimlere cadı dendiğiyle ilgili konuştu.
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36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra bulunmasının ardından hastanede hayatını kaybetmişti.
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Hale Özen dün "halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
"Sonrasını biliyorsunuz zaten. Konu tamamen bana döndü." diyen Özen, 8 Mart mesajında "Kim bu cadılar?" sorusuna cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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