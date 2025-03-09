Ece Gürel'e Cadılık Eğitimi Veren Hocası Hale Özen Kendisine Yorum Yapanlar İçin "Korkutuldular" Dedi

Instagram hesabı üzerinden sık sık paylaşım yapan ve Ece Gürel'le ilgili de açıklamalar yapan Özen, öğrencilerine kimi zaman ödevler verdiklerini dile getirmişti. Hale Özen'in 'Ses terapisi' ödevi de verdiklerini açıklamasının ardından Ece Gürel'in de ses çalışması yapmak için Belgrad Ormanı'na gittiği belirtilmişti.

Dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Instagram hesabından paylaşım yapan Hale Özen, 'Ortalama beş gündür Ece Gürel'e yapılan hakaret ve suçlamalarla mücadele ediyorum.' diyerek başladığı konuşmasını #hepimizcadıyız etiketiyle ve 'Gelen yorumlara, varılan anlamlara kızgın değilim. Çünkü biliyorum ki korkutuldular ve kendi çıkarları için yayın yapanlar tarafından yönlendirildiler. Çünkü herkes yaşadığı gelecek kaygısından ani tepkiler verebiliyor. Çünkü bilmiyorlar. Şarkı söyleyen, dans eden, her zaman doğrulara sahip çıkan tüm Emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun.' notuyla paylaştı.