Ece Gürel’in Yeni Görüntüleri: “Hocası” Hale Nur Özen Öğrencilerini Tehdit Etmiş!
Ece Gürel’in Yeni Görüntüleri: “Hocası” Hale Nur Özen Öğrencilerini Tehdit Etmiş!
Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra bulunan Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gürel’e, cadılık eğitimi verdiğini söyleyen ve 'astrolomi' biliminin kurucusu olduğunu iddia eden Hale Nur Özen hakkında savcılık gözaltı kararı vermişti. Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği metrodaki görüntüleri ortaya çıkarken, Hale Nur Özen’in Ece Gürel hakkında bilgi vermemeleri için öğrencilerini sert dille uyardığı ortaya çıktı.
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunmuştu.
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Ece Gürel’in, ormana gitmek için kullandığı metrodaki son görüntüleri 👇
NTV’de yer alan habere göre, Özen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatmış.
Ece Gürel’in yıldız haritasının kendisine olduğunu söyleyen Hale Nur Özen, Mars sebebiyle Gürel’in yönünü kaybettiğini iddia etmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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