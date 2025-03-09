Ece Gürel’in Yeni Görüntüleri: “Hocası” Hale Nur Özen Öğrencilerini Tehdit Etmiş!

Hastaneye kaldırılan Ece Gürel, hipotermi sebebiyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Gürel’in, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgi olduğu ve ormana da çığlık terapisi için gittiği iddia edilmişti.

Ayrıca Bursa’da yaşayan ve Ece Gürel’e cadılık ve büyücülük eğitimi verdiğini iddia eden Hale Nur Özen de polis ekipleri tarafından 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.