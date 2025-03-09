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Ece Gürel’in Yeni Görüntüleri: “Hocası” Hale Nur Özen Öğrencilerini Tehdit Etmiş!

Ece Gürel’in Yeni Görüntüleri: “Hocası” Hale Nur Özen Öğrencilerini Tehdit Etmiş!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.03.2025 - 12:55

Belgrad Ormanı’nda 4 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra bulunan Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gürel’e, cadılık eğitimi verdiğini söyleyen ve 'astrolomi' biliminin kurucusu olduğunu iddia eden Hale Nur Özen hakkında savcılık gözaltı kararı vermişti. Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na gitmek için bindiği metrodaki görüntüleri ortaya çıkarken, Hale Nur Özen’in Ece Gürel hakkında bilgi vermemeleri için öğrencilerini sert dille uyardığı ortaya çıktı.

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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunmuştu.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan Ece Gürel, hipotermi sebebiyle çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Gürel’in, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgi olduğu ve ormana da çığlık terapisi için gittiği iddia edilmişti.

Ayrıca Bursa’da yaşayan ve Ece Gürel’e cadılık ve büyücülük eğitimi verdiğini iddia eden Hale Nur Özen de polis ekipleri tarafından 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Ece Gürel’in, ormana gitmek için kullandığı metrodaki son görüntüleri 👇

NTV’de yer alan habere göre, Özen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatmış.

NTV’de yer alan habere göre, Özen, Gürel kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Gürel'in derslerine katıldığını anlatmış.

Özen videoda kendisinden ders alan “öğrencileri” korkutmaya çalışmış. 

Ece Gürel hakkında öğrencileri susturmaya çalışan Özen, kendisinin de daha önce medyada çalıştığını ve medyanın olayı yanlış aktardığını söylemiş.

Özel ayrıca görüşmede Ece Gürel ile ilgili sorular soran bir kişiyi de görüşmeden atmış.

Kaynak

Ece Gürel’in yıldız haritasının kendisine olduğunu söyleyen Hale Nur Özen, Mars sebebiyle Gürel’in yönünü kaybettiğini iddia etmiş.

Ece Gürel’in yıldız haritasının kendisine olduğunu söyleyen Hale Nur Özen, Mars sebebiyle Gürel’in yönünü kaybettiğini iddia etmiş.

'Güçlü analizlerimiz var bunları yayınlamıyoruz biz bildik diye bile yayınlamıyoruz. Bildiğim tek birşey kayıp an haritasına baktık, Ece' nin haritasına baktık derece var, burada bahsettiğim derecesi 6 yıllık çalışmanın sonunda derlenmiş sadece astrolomiye aittir. Mars'ın derecesi yön şaşırtma, başka yöne yönlendirme. Astrolomi haritası olarak bildiğimiz şey o kadar büyük bir yön değiştirme şaşırtma var ki söyleyebileceğim tek şey bu.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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