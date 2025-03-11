TikTok'tan Gelen Mesajı İfşalayan Yasmin Erbil Konuyu Survivor'daki Sevgilisi Yiğit Poyraz'a Bağladı

Takipçinin 'samimiyetsizlikle' suçladığı Erbil 'TikTok'ta gece gece birisi şöyle yazmış; izlemiyorsun işte Yiğit'i samimiyetsizsin bilmem ne. Arkadaşlar her saniye bunu paylaşmak istemediğimden olabilir mi? Benim de işlerimin olduğu veya arkadaşlarımı görmem gereken, ailemle vakit geçirmem gereken günler olabilir değil mi? Sonrasında yine kaçırdığım bölümü açıyorum. Bunun açıklamasını yaptığıma inanamıyorum.' diyerek öfkelendi. Ardından da 'Gece gece dolup yazdım arkadaşlar, kusura bakmayınız' diyerek kendi takipçilerinden özür diledi.