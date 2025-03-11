TikTok'tan Gelen Mesajı İfşalayan Yasmin Erbil Konuyu Survivor'daki Sevgilisi Yiğit Poyraz'a Bağladı
TikTok'tan Gelen Mesajı İfşalayan Yasmin Erbil Konuyu Survivor'daki Sevgilisi Yiğit Poyraz'a Bağladı
Survivor 2025 kadrosuna sonradan dahil olan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. TikTok üzerinden kendisine yapılan 'samimiyetsiz' eleştirilere epey öfkelenen Yasmin, o mesajı ifşalayıp sonra da sildi. Ardından da 'Yiğit olsaydı...' diyerek konuyu biricik aşkına bağlayıp sakinleşti.
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Yiğit Poyraz Survivor All Star 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olarak yarışmaya ayrı bir hareket getirdi.
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Yiğit Poyraz yarışmadaki halleri ve performansıyla da büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmayı başardı diyebiliriz.
Yasmin geçtiğimiz akşam Instagram'daki 'Yaso' adlı yayın kanalından, kendisine TikTok'tan gelen bir mesajı ifşa etti.
Konuya epey öfkelenen Yasmin Erbil daha sonra da biricik aşkı Yiğit Poyraz'ın bir fotoğrafını paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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