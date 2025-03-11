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TikTok'tan Gelen Mesajı İfşalayan Yasmin Erbil Konuyu Survivor'daki Sevgilisi Yiğit Poyraz'a Bağladı

TikTok'tan Gelen Mesajı İfşalayan Yasmin Erbil Konuyu Survivor'daki Sevgilisi Yiğit Poyraz'a Bağladı

survivor Yasmin Erbil
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.03.2025 - 11:42

Survivor 2025 kadrosuna sonradan dahil olan Yiğit Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. TikTok üzerinden kendisine yapılan 'samimiyetsiz' eleştirilere epey öfkelenen Yasmin, o mesajı ifşalayıp sonra da sildi. Ardından da 'Yiğit olsaydı...' diyerek konuyu biricik aşkına bağlayıp sakinleşti.

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Yiğit Poyraz Survivor All Star 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olarak yarışmaya ayrı bir hareket getirdi.

Yiğit Poyraz Survivor All Star 2025 kadrosuna yedeklerden dahil olarak yarışmaya ayrı bir hareket getirdi.

Survivor'ın reytinglerinin düşük gittiği dönemlerde Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplamıştı. Bu konseyin ardından adaya gelen isimler epey dikkat çekmişti. 

Bu isimlerden bir tanesi de eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz olmuştu. Gönüllüler takımına giren Poyraz'ın adaya gelişi kimilerini sevindirirken kimilerinin de eski olaylı defterleri açmasına neden oldu.

Yiğit Poyraz yarışmadaki halleri ve performansıyla da büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmayı başardı diyebiliriz.

Yiğit Poyraz yarışmadaki halleri ve performansıyla da büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmayı başardı diyebiliriz.

Yiğit Poyraz'ın hayranları ise kimi zaman sevgilisi Yasmin Erbil'e bile kafayı takabiliyor. Mehmet Ali Erbil'in kızıyla uzun zamandır deli dolu bir aşk yaşayan Poyraz'ın fanları Yasemin Erbil'e bazen eleştirilerde de bulunmaktan çekinmiyor. Geçtiğimiz günlerde de bunun benzeri bir olay yaşandı.

Yasmin geçtiğimiz akşam Instagram'daki 'Yaso' adlı yayın kanalından, kendisine TikTok'tan gelen bir mesajı ifşa etti.

Yasmin geçtiğimiz akşam Instagram'daki 'Yaso' adlı yayın kanalından, kendisine TikTok'tan gelen bir mesajı ifşa etti.

Takipçinin 'samimiyetsizlikle' suçladığı Erbil 'TikTok'ta gece gece birisi şöyle yazmış; izlemiyorsun işte Yiğit'i samimiyetsizsin bilmem ne. Arkadaşlar her saniye bunu paylaşmak istemediğimden olabilir mi? Benim de işlerimin olduğu veya arkadaşlarımı görmem gereken, ailemle vakit geçirmem gereken günler olabilir değil mi? Sonrasında yine kaçırdığım bölümü açıyorum. Bunun açıklamasını yaptığıma inanamıyorum.' diyerek öfkelendi. Ardından da 'Gece gece dolup yazdım arkadaşlar, kusura bakmayınız' diyerek kendi takipçilerinden özür diledi.

Konuya epey öfkelenen Yasmin Erbil daha sonra da biricik aşkı Yiğit Poyraz'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Konuya epey öfkelenen Yasmin Erbil daha sonra da biricik aşkı Yiğit Poyraz'ın bir fotoğrafını paylaştı.

Yasmin 'Büyük ihtimal Yiğit burada olsaydı şu şekil gülüp 'niye ciddiye alıp cevap veriyorsun ki' derdi' diyerek sinirini yatıştırdı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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