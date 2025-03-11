Hastaneye Kaldırılmıştı: Ölümden Dönüp İkinci Baharını Yaşayan Mutlu Kaya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
Hastaneye Kaldırılmıştı: Ölümden Dönüp İkinci Baharını Yaşayan Mutlu Kaya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir döneme damga vuran programlardan olan Sesi Çok Güzel adlı yarışma sayesinde pek çok ismi tanımıştık. Bunlardan biri de Mutlu Kaya olmuştu. Yarışmadan sonra eski sevgili dehşeti yaşayan Kaya yürüme kabiliyetini kaybetmişti. Azmini kaybetmeyip, gördüğü ağır tedaviler sonrası eski halinden daha iyi duruma gelmişti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendiren Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı.
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Mutlu Kaya 2015 yılında NOW/FOX TV ekranlarında yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı ses yarışmasıyla tanınmıştı.
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Yarışmada epey sevilen ve sonrasında başarılarıyla adını duymayı beklediğimiz Kaya ne yazık ki çok acı bir haberle öne çıkmıştı.
Hiçbir şekilde yaşam azmini kaybetmeyen Mutlu Kaya iyileşme ve hayata tutunma sürecini de sıkça takipçileriyle paylaşıyordu.
Tekerlekli sandalyede bir fotoğrafı çekilen Mutlu Kaya'nın son hali de ortaya çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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