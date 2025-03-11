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Hastaneye Kaldırılmıştı: Ölümden Dönüp İkinci Baharını Yaşayan Mutlu Kaya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Hastaneye Kaldırılmıştı: Ölümden Dönüp İkinci Baharını Yaşayan Mutlu Kaya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.03.2025 - 12:55

Bir döneme damga vuran programlardan olan Sesi Çok Güzel adlı yarışma sayesinde pek çok ismi tanımıştık. Bunlardan biri de Mutlu Kaya olmuştu. Yarışmadan sonra eski sevgili dehşeti yaşayan Kaya yürüme kabiliyetini kaybetmişti. Azmini kaybetmeyip, gördüğü ağır tedaviler sonrası eski halinden daha iyi duruma gelmişti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak sevenlerini endişelendiren Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı.

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Mutlu Kaya 2015 yılında NOW/FOX TV ekranlarında yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı ses yarışmasıyla tanınmıştı.

Mutlu Kaya 2015 yılında NOW/FOX TV ekranlarında yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı ses yarışmasıyla tanınmıştı.

Sesi ve güzelliğiyle yarışmaya damga vuran Mutlu Kaya o dönem ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Hatta o dönem yarışmanın jüri üyelerinden olan Sibel Can 19 yaşındaki Kaya'yı takımına kazandırmak için Diyarbakır'a gitmişti. Yetenekli genci çalıştığı okul kantininde ziyaret eden Can kendisi için 'veliahtım' demişti.

Yarışmada epey sevilen ve sonrasında başarılarıyla adını duymayı beklediğimiz Kaya ne yazık ki çok acı bir haberle öne çıkmıştı.

Yarışmada epey sevilen ve sonrasında başarılarıyla adını duymayı beklediğimiz Kaya ne yazık ki çok acı bir haberle öne çıkmıştı.

2015'in Mayıs ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evlerinde silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya, takıntılı eski sevgilisi Veysi Ercan'ın dehşetine maruz kalmıştı. 

Yakın mesafeden başından vurulan Kaya, konuşma yetisiyle birlikte yürüme kabiliyetini de kaybetmişti. 

58 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatına %96 engelli bir şekilde devam etmek zorunda kalmıştı.

Hiçbir şekilde yaşam azmini kaybetmeyen Mutlu Kaya iyileşme ve hayata tutunma sürecini de sıkça takipçileriyle paylaşıyordu.

Hiçbir şekilde yaşam azmini kaybetmeyen Mutlu Kaya iyileşme ve hayata tutunma sürecini de sıkça takipçileriyle paylaşıyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir haberle gündeme gelen Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Ablası 'Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum' demişti. 

Durumu merakla beklenirken iyi haber Mutlu'nun kendisinden gelmiş ve Instagram hesabından  'Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim' diyerek durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Tekerlekli sandalyede bir fotoğrafı çekilen Mutlu Kaya'nın son hali de ortaya çıktı.

Tekerlekli sandalyede bir fotoğrafı çekilen Mutlu Kaya'nın son hali de ortaya çıktı.

Yaşam hevesiyle dolu Mutlu Kaya'nın sevenleri ise kendisinin yüzündeki gülümsemeyi görünce derin bir 'oh!' çekti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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