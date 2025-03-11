Hastaneye Kaldırılmıştı: Ölümden Dönüp İkinci Baharını Yaşayan Mutlu Kaya'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Sesi ve güzelliğiyle yarışmaya damga vuran Mutlu Kaya o dönem ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Hatta o dönem yarışmanın jüri üyelerinden olan Sibel Can 19 yaşındaki Kaya'yı takımına kazandırmak için Diyarbakır'a gitmişti. Yetenekli genci çalıştığı okul kantininde ziyaret eden Can kendisi için 'veliahtım' demişti.