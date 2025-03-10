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Machine Gun Kelly Hamileyken Aldattığı Eski Nişanlısı Megan Fox'un Kendisini Affetmesini Diledi

Machine Gun Kelly Hamileyken Aldattığı Eski Nişanlısı Megan Fox'un Kendisini Affetmesini Diledi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 11:50

Machine Gun Kelly sahne ismiyle bilinen Amerikalı rapçi Colson Baker ve güzel oyuncu Megan Fox'un bir dargın bir barışık süregelen aşkını bilmeyeniniz yoktur. 2020 senesinde ilişkilerini medya duyuran çift 2022 senesinde nişanlanma kararı almıştı hatırlarsanız. 2024 yılının başlarında ayrılık kararı almış bu sefer aşk bitti galiba diye düşünmemize sebep olmuştu. Gelin görün ki geçtiğimiz senenin yaz aylarında karnı burnunda bir şekilde Kelly'nin klibinde oynayarak hamileliğini ilan etmiş ve bizleri yanıltmayı başarmıştı. 

Şimdilerde ayrı olan çiftin yollarını ayırma sebebinin ise Machine Gun Kelly tarafından gelen bir ihanet olduğu bilniyordu. Amerikalı rapçi konuya dair bir açıklama yaparak dünyaya gelecek bebekleri için ''hüzünlü bir mutluluk'' duyduğunu dile getirirken, Megan Fox'un kendisini affetmesini temenni etti.

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Bir dargın bir barışık, akılları karma karışık ünlü çiftimiz Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin birlikteliğine mutlaka aşinasınızdır.

Bir dargın bir barışık, akılları karma karışık ünlü çiftimiz Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin birlikteliğine mutlaka aşinasınızdır.

2020 senesinde ''Midnight in Switchgrass'' filminin setinde tanışan çift, 2022 yılında nişanlanmıştı. Kaoslar ve ayrılıklarla dolu ilişki içerisinde Megan Fox, fiziksel olarak da epey değişim yaşamış, o dönemlerde hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Fox, ayrılığın ardından eski haline geri dönünce herkese derinden bir 'oh!' çektirmişti.

2024 yılının başlarında ayrılan çift, yaz aylarında tekrar bir araya gelir gibi olmuş fakat ilişkileri aynı yılın aralık ayında tamamen son bulmuştu.

2024 yılının başlarında ayrılan çift, yaz aylarında tekrar bir araya gelir gibi olmuş fakat ilişkileri aynı yılın aralık ayında tamamen son bulmuştu.

Bebek beklediğini duyurmasının üzerinden yalnızca iki hafta sonra ünlü rapçiyle ayrılan Fox, Machine Gun Kelly ile arayı düzeltir gibi olmuş fakat ihanet iddialarının ardından bağlarını tekrar koparmıştı. Bu süreçte hamile olan güzel yıldız, hamileliğini 'Aslında hiçbir şey asla gerçekten kaybolmaz. Hoş geldin' notunu düşerek açıklamıştı.

Hamilelik sürecinde eski nişanlısı Megan Fox'u aldatan Machine Gun Kelly, bu konu hakkında bir açıklamada bulundu. Bebeğin gelişini ''hüzünlü bir mutluluk'' olarak nitelendirdi.

Hamilelik sürecinde eski nişanlısı Megan Fox'u aldatan Machine Gun Kelly, bu konu hakkında bir açıklamada bulundu. Bebeğin gelişini ''hüzünlü bir mutluluk'' olarak nitelendirdi.

''Çok büyük bir hata yaptım ve hayatı anlamam üç ayımı aldı. Bebeğimizin gelişi benim için hüzünlü bir mutluluk olacak. Herkes hata yapabilir, babacıklar da. Umarım beni affeder ve mutluluğumuza devam ederiz!''

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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