Machine Gun Kelly Hamileyken Aldattığı Eski Nişanlısı Megan Fox'un Kendisini Affetmesini Diledi

Machine Gun Kelly sahne ismiyle bilinen Amerikalı rapçi Colson Baker ve güzel oyuncu Megan Fox'un bir dargın bir barışık süregelen aşkını bilmeyeniniz yoktur. 2020 senesinde ilişkilerini medya duyuran çift 2022 senesinde nişanlanma kararı almıştı hatırlarsanız. 2024 yılının başlarında ayrılık kararı almış bu sefer aşk bitti galiba diye düşünmemize sebep olmuştu. Gelin görün ki geçtiğimiz senenin yaz aylarında karnı burnunda bir şekilde Kelly'nin klibinde oynayarak hamileliğini ilan etmiş ve bizleri yanıltmayı başarmıştı.

Şimdilerde ayrı olan çiftin yollarını ayırma sebebinin ise Machine Gun Kelly tarafından gelen bir ihanet olduğu bilniyordu. Amerikalı rapçi konuya dair bir açıklama yaparak dünyaya gelecek bebekleri için ''hüzünlü bir mutluluk'' duyduğunu dile getirirken, Megan Fox'un kendisini affetmesini temenni etti.