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Giray Altınok'a İçerleyen Ezgi Mola, Bir Programda Kendisini Seçmeyen Rol Arkadaşından İntikamını Aldı!

Giray Altınok'a İçerleyen Ezgi Mola, Bir Programda Kendisini Seçmeyen Rol Arkadaşından İntikamını Aldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 09:14

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, aynı zamanda yakın arkadaşı olan İbrahim Selim ile keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. 

Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, filmde başrolü paylaştığı Giray Altınok'u diline doladı. İbrahim Selim'in programına daha öncelerde katılan Altınok, format gereği oynanan bir oyunda Ezgi Mola'yı seçmemişti. E haliyle Ezgi Mola da bu programa buna içerleyerek gelmiş olacak ki eteklerindeki tüm taşları neşeyle döktü.

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Televizyon ekranlarında şimdiye dek birçok projede yer alan Ezgi Mola'yı şimdilerde ''Başka Bir Gün'' dizisiyle görüyoruz.

Televizyon ekranlarında şimdiye dek birçok projede yer alan Ezgi Mola'yı şimdilerde ''Başka Bir Gün'' dizisiyle görüyoruz.

Ezgi Mola, uzun süredir ekranların vazgeçilmez yüzlerinden. Başarılı oyuncu, yer aldığı her diziyi bir üst seviyeye taşımayı başarıyor. Karakterini canlandırmıyor, adeta o oluyor.

Mola, 2 sene önce iş insanı Mustafa Aksakallı ile evlenmiş ve bu evlilikten oğulları Can dünyaya gelmişti.

Mola, 2 sene önce iş insanı Mustafa Aksakallı ile evlenmiş ve bu evlilikten oğulları Can dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabından ne kadarını paylaşırsa, hayatının o kadarına dahil olabildiğimiz güzel oyuncu, şimdilerde kurduğu çekirdek ailesiyle epey mutlu gözüküyor!

Son günlerde rol aldığı dizinin yanı sıra dijital platformda baş rollerini Giray Altınok ile paylaştığı ''Başka Bir Sen'' isimli film de henüz yeni yayınladı.

Son günlerde rol aldığı dizinin yanı sıra dijital platformda baş rollerini Giray Altınok ile paylaştığı ''Başka Bir Sen'' isimli film de henüz yeni yayınladı.

''Bir kaza, hayatları ve hikayeleri yeniden şekillendirebilir.'' fikrini baz alan filmde iki yetenekli oyuncunun birbirleriyle uyumları seyirci tarafından epey başarılı bulundu. Disney+ yapımı olan hikayenin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekti. 

Daha öncelerde İbrahim Selim'in programına konuk olan Giray Altınok, oyun formatında şıklarda Ezgi Mola'da varken sürekli Margot Robbie'yi seçmesiyle ve Ezgi Mola ''O Ses Türkiye'' jüri koltuğunda otururken de ''Ezgi zaten!'' diyerek onu seçmesiyle Ezgi Mola'nın epey gözüne batmış. Fırsat bu fırsat diyerek rol arkadaşından geçmişin intikamını küçük çaplı bir şekilde alan Mola'nın o halleri izleyenleri gülümsetmeye yetti de arttı bile.

Ezgi Mola'nın Giray Altınok'a içerlediği ''Yallah Giray''lı anları merak edenleri şöyle alalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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