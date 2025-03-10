Giray Altınok'a İçerleyen Ezgi Mola, Bir Programda Kendisini Seçmeyen Rol Arkadaşından İntikamını Aldı!
Giray Altınok'a İçerleyen Ezgi Mola, Bir Programda Kendisini Seçmeyen Rol Arkadaşından İntikamını Aldı!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Ezgi Mola, aynı zamanda yakın arkadaşı olan İbrahim Selim ile keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Başka Bir Sen filmiyle ise Disney platformunda izlediğimiz Ezgi Mola, filmde başrolü paylaştığı Giray Altınok'u diline doladı. İbrahim Selim'in programına daha öncelerde katılan Altınok, format gereği oynanan bir oyunda Ezgi Mola'yı seçmemişti. E haliyle Ezgi Mola da bu programa buna içerleyerek gelmiş olacak ki eteklerindeki tüm taşları neşeyle döktü.
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Televizyon ekranlarında şimdiye dek birçok projede yer alan Ezgi Mola'yı şimdilerde ''Başka Bir Gün'' dizisiyle görüyoruz.
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Mola, 2 sene önce iş insanı Mustafa Aksakallı ile evlenmiş ve bu evlilikten oğulları Can dünyaya gelmişti.
Son günlerde rol aldığı dizinin yanı sıra dijital platformda baş rollerini Giray Altınok ile paylaştığı ''Başka Bir Sen'' isimli film de henüz yeni yayınladı.
Ezgi Mola'nın Giray Altınok'a içerlediği ''Yallah Giray''lı anları merak edenleri şöyle alalım👇
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