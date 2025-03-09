Her Fırsatta Hayatında Kimse Olmadığını Vurgulayan Bade İşçil'den ''Hediyelere Boğulma'' Açıklaması

''Türkiye'de Barbie'ye hangi oyuncu hayat verirdi?'' sorusuna yanıt olarak gelecek isimlerden birisi de şüphesiz ki Bade İşçil! Zamanında ''Ezel'' dizisinde rol alarak yıldızını parlatan oyuncu, 2011-2013 yılları arasında 'Kuzey Güney' dizisinde Banu Sinaner karakterini canlandırmıştı. Birçoğumuz ise kendisini ''Ufak Tefek Cinayetler'' dizisinin Pelin'i olarak tanıyor.

Son dönemlerde bir dizi projesinde aktif olarak göremediğimiz İşçil, daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz. Şimdilerde uzun süredir hayatında kimse olmadığını bildiğimiz oyuncu, verdiği röportajda özel hayatına ilişkin bir açıklamada bulundu. İşçil'in paylaştığı hediye beklentisi ise dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet