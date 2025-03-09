Her Fırsatta Hayatında Kimse Olmadığını Vurgulayan Bade İşçil'den ''Hediyelere Boğulma'' Açıklaması
''Türkiye'de Barbie'ye hangi oyuncu hayat verirdi?'' sorusuna yanıt olarak gelecek isimlerden birisi de şüphesiz ki Bade İşçil! Zamanında ''Ezel'' dizisinde rol alarak yıldızını parlatan oyuncu, 2011-2013 yılları arasında 'Kuzey Güney' dizisinde Banu Sinaner karakterini canlandırmıştı. Birçoğumuz ise kendisini ''Ufak Tefek Cinayetler'' dizisinin Pelin'i olarak tanıyor.
Son dönemlerde bir dizi projesinde aktif olarak göremediğimiz İşçil, daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz. Şimdilerde uzun süredir hayatında kimse olmadığını bildiğimiz oyuncu, verdiği röportajda özel hayatına ilişkin bir açıklamada bulundu. İşçil'in paylaştığı hediye beklentisi ise dikkat çekti.
Kaynak: Hürriyet
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ''Pelo''su olarak hafızalarımızda yer edinen güzel oyuncu Bade İşçil, en son 2020'li yılların başında ''Aşk 101'' isimli dizide yer almıştı.
İşçil, son dönemlerde sosyal medyasında paylaştığı dans videolarla öne çıkıyor. Kendisi bu yöntemi hem kendine hem de takipçilerine sağlıklı ve hareketli bir yaşamı motive etmek adına kullanıyor.
Son dönemlerde kalbinin kapılarını yeniden açacak kişiyi bir türlü bulamadığını bildiğimiz Bade İşçil, yaptığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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