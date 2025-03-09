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Her Fırsatta Hayatında Kimse Olmadığını Vurgulayan Bade İşçil'den ''Hediyelere Boğulma'' Açıklaması

Her Fırsatta Hayatında Kimse Olmadığını Vurgulayan Bade İşçil'den ''Hediyelere Boğulma'' Açıklaması

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 23:25

''Türkiye'de Barbie'ye hangi oyuncu hayat verirdi?'' sorusuna yanıt olarak gelecek isimlerden birisi de şüphesiz ki Bade İşçil! Zamanında ''Ezel'' dizisinde rol alarak yıldızını parlatan oyuncu, 2011-2013 yılları arasında 'Kuzey Güney' dizisinde Banu Sinaner karakterini canlandırmıştı. Birçoğumuz ise kendisini ''Ufak Tefek Cinayetler'' dizisinin Pelin'i olarak tanıyor. 

Son dönemlerde bir dizi projesinde aktif olarak göremediğimiz İşçil, daha çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz. Şimdilerde uzun süredir hayatında kimse olmadığını bildiğimiz oyuncu, verdiği röportajda özel hayatına ilişkin bir açıklamada bulundu. İşçil'in paylaştığı hediye beklentisi ise dikkat çekti. 

Kaynak: Hürriyet

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Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ''Pelo''su olarak hafızalarımızda yer edinen güzel oyuncu Bade İşçil, en son 2020'li yılların başında ''Aşk 101'' isimli dizide yer almıştı.

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ''Pelo''su olarak hafızalarımızda yer edinen güzel oyuncu Bade İşçil, en son 2020'li yılların başında ''Aşk 101'' isimli dizide yer almıştı.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Ezel' dizisinde canlandırdığı Şebnem Sertuna karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştı.

İşçil, son dönemlerde sosyal medyasında paylaştığı dans videolarla öne çıkıyor. Kendisi bu yöntemi hem kendine hem de takipçilerine sağlıklı ve hareketli bir yaşamı motive etmek adına kullanıyor.

İşçil, son dönemlerde sosyal medyasında paylaştığı dans videolarla öne çıkıyor. Kendisi bu yöntemi hem kendine hem de takipçilerine sağlıklı ve hareketli bir yaşamı motive etmek adına kullanıyor.

''O adamı sevmezsem çocuk çocuk yapmazdım'' 31 Mayıs 2013 tarihinde iş insanı Malkoç Sualp ile evlenmiş ve bu evlilikten Azur adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Çift ne yazık ki, 2016 yılında boşandı.

Son dönemlerde kalbinin kapılarını yeniden açacak kişiyi bir türlü bulamadığını bildiğimiz Bade İşçil, yaptığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dönemlerde kalbinin kapılarını yeniden açacak kişiyi bir türlü bulamadığını bildiğimiz Bade İşçil, yaptığı bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

''Benim için özel günler çok da özel değil. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi. Ben her günün insanıyım. Ben her gün hediyelere boğulmalıyım. Kimse yok ama.'' ifadelerini kullandı. 

Sizce bu konuda haklı mı? Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz, yorumlarda buluşalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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