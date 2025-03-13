Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave, OnlyFans Açtığını Duyurdu
Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave, OnlyFans Açtığını Duyurdu
'Harry Potter' serisinde Lavender Brown karakterini canlandıran Jessie Cave, OnlyFans hesabı açtı. Cave, saç fetişi olanlara yönelik saçlarla ilgili içerikler üreteceğinden bahsetti. Cave, söz konusu girişimi evini yenilemek için göze aldığını söyledi.
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İlk olarak Harry Potter ve Melez Prens filminde Lavender Brown olarak izlediğimiz Jessie Cave radikal bir karar aldı.
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OnlyFans'ta saç fetişi olanlara hitap edeceğini duyuran Cave'in açıklamaları gündemde bomba etkisi yarattı.
Bu girişimi denemesinin bir nedeni de evini yenilemek!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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