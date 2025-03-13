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Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave, OnlyFans Açtığını Duyurdu

Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave, OnlyFans Açtığını Duyurdu

Harry Potter
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2025 - 09:22 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 09:34

'Harry Potter' serisinde Lavender Brown karakterini canlandıran Jessie Cave, OnlyFans hesabı açtı. Cave, saç fetişi olanlara yönelik saçlarla ilgili içerikler üreteceğinden bahsetti. Cave, söz konusu girişimi evini yenilemek için göze aldığını söyledi.

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İlk olarak Harry Potter ve Melez Prens filminde Lavender Brown olarak izlediğimiz Jessie Cave radikal bir karar aldı.

İlk olarak Harry Potter ve Melez Prens filminde Lavender Brown olarak izlediğimiz Jessie Cave radikal bir karar aldı.

Harry Potter filminde Ron Weasley'in bir süre sevgilisi olan ve daha sonra Dumbledore'un Ordusu'na katılan Lavender, filmin sonunda ölmüştü. Harry Potter izleyicileri için yer ayrı olan karakteri canlandıran Jessie Cave, bir süredir düşük bütçeli yapımlarda rol alıyor. Cave, Instagram hesabından kariyerinde OnlyFans için alan açtığını duyurdu.

OnlyFans'ta saç fetişi olanlara hitap edeceğini duyuran Cave'in açıklamaları gündemde bomba etkisi yarattı.

OnlyFans'ta saç fetişi olanlara hitap edeceğini duyuran Cave'in açıklamaları gündemde bomba etkisi yarattı.

Saçına odaklanan içerikler çekerek OnlyFans'ta yer alacağını duyuran oyuncu, ayrıca bu adımının kendisini daha önce olmadığı kadar özgür hissettirdiğinin de altını çizdi.

Cave, herkesin merak ettiği soruya da yanıt verdi. OnlyFans hesabından cinsel içerik üretmeyeceğini belirten Jessie Cave, yalnızca saçlarıyla ön plana çıkacağını fakat bazı zamanlar içeriklerinde iç çamaşırıyla yer alabileceğinin altını çizdi.

Bu girişimi denemesinin bir nedeni de evini yenilemek!

Bu girişimi denemesinin bir nedeni de evini yenilemek!

Jessie Cave, OnlyFans kullananan ünlüler kervanına evini yenilemek ve kendini güçlendirmek için adım attığını söyledi. 

Harry Potter yıldızının bu hamlesi filmin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken Cave'in OnlyFans için üreteceği içerikler şimdiden merak konusu oldu. Peki siz Jessie Cave'in OnlyFans kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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