Harry Potter'ın Lavender'ı Jessie Cave, OnlyFans Açtığını Duyurdu

Saçına odaklanan içerikler çekerek OnlyFans'ta yer alacağını duyuran oyuncu, ayrıca bu adımının kendisini daha önce olmadığı kadar özgür hissettirdiğinin de altını çizdi.

Cave, herkesin merak ettiği soruya da yanıt verdi. OnlyFans hesabından cinsel içerik üretmeyeceğini belirten Jessie Cave, yalnızca saçlarıyla ön plana çıkacağını fakat bazı zamanlar içeriklerinde iç çamaşırıyla yer alabileceğinin altını çizdi.