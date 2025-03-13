Tutkunun ve Dramın Buluştuğu En Çarpıcı 15 Aşk Filmi
Tutkunun ve Dramın Buluştuğu En Çarpıcı 15 Aşk Filmi
Aşk, bazen iliklerine kadar hissettiğin bir tutku, bazen de kalbini paramparça eden bir trajedi… Kimi zaman bir bakış, kimi zaman yıllara yayılan bir özlem. İşte, aşkın en yoğun, en çarpıcı ve en unutulmaz hâllerini anlatan filmler!
Bu liste, izledikten sonra uzun süre etkisinden çıkamayacağın, duygu dolu hikayelerle dolu. Eğer aşkın sadece mutlu sonlardan ibaret olmadığını düşünenlerdensen, bu filmler tam sana göre! 🎬💔🔥
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1. Call Me by Your Name (2017)
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2. The Handmaiden (2016)
3. Portrait of a Lady on Fire (2019)
4. Blue Valentine (2010)
5. Brokeback Mountain (2005)
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6. Before Sunrise (1995)
7. Atonement (2007)
8. Her (2013)
9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
10. In the Mood for Love (2000)
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11. La La Land (2016)
12. Revolutionary Road (2008)
13. Romeo + Juliet (1996)
14. The English Patient (1996)
15. Carol (2015)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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