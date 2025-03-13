Tutkunun ve Dramın Buluştuğu En Çarpıcı 15 Aşk Filmi

Aşk, bazen iliklerine kadar hissettiğin bir tutku, bazen de kalbini paramparça eden bir trajedi… Kimi zaman bir bakış, kimi zaman yıllara yayılan bir özlem. İşte, aşkın en yoğun, en çarpıcı ve en unutulmaz hâllerini anlatan filmler!

Bu liste, izledikten sonra uzun süre etkisinden çıkamayacağın, duygu dolu hikayelerle dolu. Eğer aşkın sadece mutlu sonlardan ibaret olmadığını düşünenlerdensen, bu filmler tam sana göre! 🎬💔🔥