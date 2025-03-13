onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Tutkunun ve Dramın Buluştuğu En Çarpıcı 15 Aşk Filmi

Tutkunun ve Dramın Buluştuğu En Çarpıcı 15 Aşk Filmi

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2025 - 08:01

Aşk, bazen iliklerine kadar hissettiğin bir tutku, bazen de kalbini paramparça eden bir trajedi… Kimi zaman bir bakış, kimi zaman yıllara yayılan bir özlem. İşte, aşkın en yoğun, en çarpıcı ve en unutulmaz hâllerini anlatan filmler! 

Bu liste, izledikten sonra uzun süre etkisinden çıkamayacağın, duygu dolu hikayelerle dolu. Eğer aşkın sadece mutlu sonlardan ibaret olmadığını düşünenlerdensen, bu filmler tam sana göre! 🎬💔🔥

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Call Me by Your Name (2017)

1. Call Me by Your Name (2017)

Bir yaz tatilinde, 17 yaşındaki Elio’nun hayatı, Amerikalı bir araştırmacı olan Oliver’la tanıştığında değişir. İtalya’nın güzel köylerinde başlayan bu tutkulu aşk, hem gençliğin saf duygularını hem de kaybolan bir zamanı sorgular.

2. The Handmaiden (2016)

2. The Handmaiden (2016)

Zengin bir kadının mirasını çalmak için işe alınan bir hizmetçi, planını uygulamak üzereyken kendini beklenmedik bir şekilde aşık olmuş bulur. İhanet, tutku ve zekice kurulan bir oyun, izleyiciyi şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır.

3. Portrait of a Lady on Fire (2019)

3. Portrait of a Lady on Fire (2019)

Bir ressam, zengin bir kadının portresini yapmak için onu adaya gelir. Zamanla, aralarındaki gizemli çekim, aşkın derinliklerine inen bir ilişkiye dönüşür. Görsel bir şölenin eşliğinde, unutulmaz bir hikaye ortaya çıkar.

4. Blue Valentine (2010)

4. Blue Valentine (2010)

Bir ilişkideki romantik başlangıçlardan, yavaşça çatırdayan duygusal boşluklara kadar her şeyin izini sürer. Dean ve Cindy'nin hikayesi, aşkın başlangıcı ve sonuyla birlikte tüm karmaşıklığını gözler önüne serer.

5. Brokeback Mountain (2005)

5. Brokeback Mountain (2005)

İki kovboy, Wyoming’in dağlarında geçirdikleri bir yazda birbirlerine aşık olurlar. Toplumun baskılarına rağmen yıllar süren bu yasak aşk, sonunda büyük bir trajediye yol açar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Before Sunrise (1995)

6. Before Sunrise (1995)

Birbirini tanımayan iki genç, tren yolculuğunda karşılaşır ve Viyana’da bir gece geçirirler. Sadece bir gün sürecek olan bu macera, aralarındaki bağın beklenmedik bir şekilde derinleşmesine yol açar.

7. Atonement (2007)

7. Atonement (2007)

Bir yanlış anlaşılma sonucu, iki aşık, savaşın ve zamanın acımasızlıklarıyla ayrılır. Lise öğrencisi Briony'nin, geçmişteki hatalarını telafi etme çabası, aşkın ve suçluluğun karmaşık sınırlarını sorgular.

8. Her (2013)

8. Her (2013)

Yalnızlık ve bağ kurma üzerine bir hikaye… Bir adam, yapay zekaya sahip bir operatörle (Samantha) derin bir aşk ilişkisine başlar. Teknoloji ve duygusal bağların birleşimi, izleyiciyi şaşırtıcı düşüncelere sevk eder.

9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

9. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Aşkın kalıcı etkilerinden kaçmak isteyen bir çift, birbirlerinin hafızasını silme kararı alır. Ancak, hafıza silindikçe, aslında ne kadar derinden aşık olduklarını fark ederler.

10. In the Mood for Love (2000)

10. In the Mood for Love (2000)

Hong Kong’un 1960’larında, iki komşu birbirlerinin eşlerinin aldatmalarını keşfeder ve aralarında derin bir bağ kurulur. Ancak, toplumsal baskılar ve tutkulu duygular, onları sessizce ayrılmaya zorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. La La Land (2016)

11. La La Land (2016)

Bir caz piyanisti ve bir oyuncu, Los Angeles’ta hayallerinin peşinden koşarken birbirlerine aşık olurlar. Ancak hayallerin ve aşkın peşinden gitmek, her zaman kolay bir yolculuk değildir.

12. Revolutionary Road (2008)

12. Revolutionary Road (2008)

1950’lerin banliyölerinde yaşayan April ve Frank, daha fazlasını hayal ederken birbirlerinin hayatlarını hapsederler. Savaş sonrası dönemin bu boğucu atmosferinde, aşk ve hayal kırıklıkları iç içe geçer.

13. Romeo + Juliet (1996)

13. Romeo + Juliet (1996)

Shakespeare’in efsanevi aşk hikayesinin modern bir uyarlaması. İki genç aşık, ailelerinin düşmanlığının gölgesinde tutkulu bir ilişkiye başlar, ama sonları kaçınılmaz olarak felakettir.

14. The English Patient (1996)

14. The English Patient (1996)

Savaşın yarattığı yıkımın ortasında, bir adamın ölüm döşeğindeki son günlerinde hatırladığı aşkı anlatan epik bir dram. Bir Arap hemşire ve İngiliz hastanın arasındaki duygusal bağ, dram ve savaşın iç içe geçtiği bir hikayeye dönüşür.

15. Carol (2015)

15. Carol (2015)

1950’lerde geçen bu film, iki kadının birbirlerine duyduğu yasak ve tutkulu aşkı konu alır. Aşkları, toplumsal normlara karşı çıkarak, hem onlara hem de çevrelerindekilere büyük bir sınav sunar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın