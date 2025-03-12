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Hem Çocuklara, Hem Yetişkinlere İlaç Gibi Gelecek Liste: Son 10 Yılın IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Filmleri

Hem Çocuklara, Hem Yetişkinlere İlaç Gibi Gelecek Liste: Son 10 Yılın IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Filmleri

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2025 - 15:33

Animasyon çizgi filmler hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden yapımlar olarak biliniyor. Ailecek keyifli bir zaman geçirmek istediğinde genellikle izlemek için ilk tercihler animasyon filmler oluyor. Ama çoğu zaman binlerce seçenek içinden hangisini izleyeceğimize bir türlü karar veremiyoruz.

Bu liste sizin için sevgili kararsızlar! Son 10 yılın en yüksek IMDb puanına sahip animasyonlarını sizler için derledik.

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1. Ters Yüz (Inside Out) (2015) - IMDb: 8.1

1. Ters Yüz (Inside Out) (2015) - IMDb: 8.1

Ters Yüz (Inside Out), 11 yaşındaki Riley'nin duygularını temsil eden beş farklı karakterin, kızın hayatındaki büyük bir değişimle başa çıkmaya çalışırken yaşadığı macerayı anlatıyor. Film, içsel dünyayı ve duygusal gelişimi yaratıcı bir şekilde keşfederken, sevgi, kaygı, öfke, mutluluk ve korku gibi temel duyguları canlandırıyor. Riley'nin taşınma sürecinde yaşadığı duygusal zorluklar, filmdeki duyguların bir araya gelerek birlikte çalışmasını gerektiriyor.

2. Kubo ve Sihirli Telleri (2016) - IMDb: 7.7

2. Kubo ve Sihirli Telleri (2016) - IMDb: 7.7

Kubo ve Sihirli Telleri (Kubo and the Two Strings), tek gözüyle yaşayan genç Kubo'nun, kaybolan babasının mirasını keşfetmek ve ailesinin lanetini kırmak için çıktığı destansı yolculuğu konu alır. Kubo, sihirli bir müzik kutusu ve sihirli telleriyle, geçmişin karanlık sırlarını ortaya çıkarmak ve düşmanlarına karşı mücadele etmek zorundadır. Film, cesaret, aile ve fedakarlık temalarını işleyerek, büyüleyici bir stop-motion animasyon deneyimi sunar.

3. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) (2016) - IMDb: 8.0

3. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) (2016) - IMDb: 8.0

Zootopia, farklı hayvan türlerinin bir arada yaşadığı, düzenin hüküm sürdüğü bir şehirde, hırslı tavşan polis Judy Hopps'un, büyük bir suç olayını çözmeye çalışmasını anlatır. Judy, şüpheli bir kaybolma vakasını araştırırken, kurnaz tilki Nick Wilde ile beklenmedik bir ittifak kurar. Film, önyargılar, eşitlik ve birlikte çalışmanın gücü gibi önemli temaları eğlenceli bir şekilde işler.

4. Kayıp Balık Dori (2016) - IMDb: 7.2

4. Kayıp Balık Dori (2016) - IMDb: 7.2

Kayıp Balık Dori (Finding Dory), hafıza kaybı yaşayan mavi palyaço balığı Dori'nin, kaybolan ailesini bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmasını konu alır. Dori, eski arkadaşı Marlin ve çocukları Nemo ile birlikte, macera dolu denizaltı dünyasında ailesini ararken pek çok yeni arkadaş edinir. Film, hafıza, kimlik ve aidiyet gibi temalar etrafında, sıcak ve eğlenceli bir hikaye sunar.

5. Küçük Prens (2015) - IMDb: 7.6

5. Küçük Prens (2015) - IMDb: 7.6

Küçük Prens (The Little Prince), hayatını düzenli bir şekilde planlamaya çalışan bir kızın, yaşadığı mahalleye taşınan yaşlı bir pilot sayesinde Küçük Prens’in hikayesini keşfetmesini anlatır. Film, Küçük Prens'in gezegenindeki yolculuklarını ve hayatın anlamına dair dersleri aktarırken, çocukluk ve yetişkinlik arasındaki farkları keşfeder. Hem hayal gücü hem de yaşamın gerçekleriyle ilgili derin mesajlar veren bu animasyon, büyüleyici bir macera sunar.

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6. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) - IMDb: 8.4

6. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) - IMDb: 8.4

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Brooklynli genç Miles Morales'in, farklı evrenlerden gelen birçok Spider-Man ile tanışarak, kendi Spider-Man kimliğini keşfetmesini anlatır. Miles, evrenler arası bir tehdit karşısında, birbirinden farklı Spider-Man'lerle birlikte mücadele etmek zorunda kalır. Yenilikçi animasyon tarzı ve özgün hikayesiyle film, kahramanlık, kimlik ve birlikte çalışmanın gücünü etkileyici bir şekilde işler.

7. Coco (2017) - IMDb: 8.4

7. Coco (2017) - IMDb: 8.4

Coco (2017), müzikle ilgili büyük bir tutkusu olan genç Miguel'in, aile geleneğine ters düşerek müzik yapmak için Ölüler Diyarı'na yaptığı yolculuğu anlatır. Miguel, burada, geçmişteki efsanevi müzisyen Ernesto de la Cruz ile tanışarak, ailesinin geçmişi ve müzikle olan bağlantısını keşfeder. Film, aile bağları, hafıza ve sevgi temalarını işlerken, renkli görselleri ve etkileyici müzikleriyle izleyicilere dokunaklı bir hikaye sunar.

8. Soul (2020) - IMDb: 8.0

8. Soul (2020) - IMDb: 8.0

Soul (2020), hayatını müzik öğretmenliği yaparak geçiren Joe Gardner’ın, bir kaza sonucu ruhlar dünyasına gitmesini ve burada hayatın anlamını keşfetmesini anlatır. Joe, burada genç bir ruh olan 22 ile tanışır ve ona yaşamın değerini öğretmeye çalışırken, kendi yaşamına dair derin sorularla yüzleşir. Film, kişisel tatmin, yaşamın anlamı ve tutkulara dair derin mesajlar verirken, büyüleyici animasyon ve müzikle izleyicileri etkiler.

9. Your Name (2016) - IMDb: 8.4

9. Your Name (2016) - IMDb: 8.4

Your Name (2016), Taki ve Mitsuha adında iki gencin, birbirlerinin bedenlerine geçerek yaşamlarını kısa süreliğine değiştirmelerini konu alır. Bu tuhaf bağlantı, onların birbirlerini tanımalarını ve aralarındaki bağın derinleşmesini sağlar, ancak zamanla aralarındaki mesafe ve zaman farkı onları ayırır. Film, aşk, kader ve zamanın gücü gibi temaları işleyerek, görsel açıdan etkileyici ve duygusal bir hikaye sunar.

10. Klaus (2019) - IMDb: 8.2

10. Klaus (2019) - IMDb: 8.2

Klaus (2019), umutsuz bir posta memuru olan Jesper’in, uzak bir kasabada, efsanevi hediye dağıtıcı Klaus ile tanışarak, kasabanın değişimine katkıda bulunmasını anlatır. Jesper ve Klaus, kasabanın huzurunu sağlamak için birlikte çalışırken, dostluk ve iyilik temalarını keşfederler. Film, Christmas'ın sihirli hikayesini yaratıcı bir şekilde sunarken, sıcak ve eğlenceli bir atmosferle izleyicilere dokunaklı bir hikaye sunar.

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11. The Mitchells vs. the Machines (2021) - IMDb: 7.7

11. The Mitchells vs. the Machines (2021) - IMDb: 7.7

The Mitchells vs. the Machines (2021), teknolojiyle savaşa giren dünyada, sıradan bir ailenin robotlara karşı verdiği savaşı anlatır. Aile üyeleri, kızı Katie'nin üniversiteye gitmeye hazırlanırken, bir anda robotların dünyayı ele geçirmesiyle birlikte birleşip hayatta kalmak için mücadele ederler. Film, aile bağları, teknolojinin etkisi ve kendini kabullenme gibi temalarla, eğlenceli ve renkli bir animasyon deneyimi sunar.

12. Onward (2020) - IMDb: 7.4

12. Onward (2020) - IMDb: 7.4

Onward (2020), büyülü bir dünyada yaşayan iki kardeş, Ian ve Barley'in, babalarının kaybolan mirasını bulmak için çıktıkları macerayı konu alır. Kardeşler, bir büyü denemesi yaparak babalarını bir günlüğüne geri getirmeyi umar, ancak işler bekledikleri gibi gitmez. Film, aile bağları, cesaret ve kayıplarla başa çıkma temalarını işlerken, duygusal ve eğlenceli bir yolculuk sunar.

13. Toy Story 4 (2019) - IMDb: 7.7

13. Toy Story 4 (2019) - IMDb: 7.7

Toy Story 4 (2019), Woody ve arkadaşlarının, Bonnie'nin yeni oyuncağı Forky'yi korumaya çalışırken, eski oyuncak Bo Peep ile karşılaşmalarını anlatır. Woody, yeni bir hayat arayışında olan Bo ile birlikte, Forky'nin kaçma çabalarına karşı mücadele ederken, kendi kimliği ve değerini sorgular. Film, dostluk, aidiyet ve değişim temalarını işlerken, izleyicilere duygusal ve eğlenceli bir deneyim sunar.

14. Big Hero 6 (2014) - IMDb: 7.8

14. Big Hero 6 (2014) - IMDb: 7.8

Big Hero 6 (2014), deha bir çocuk olan Hiro Hamada'nın, trajik bir kayıptan sonra, robot Baymax ve yeni arkadaşlarıyla birlikte, bir suçluya karşı mücadele etmesini anlatır. Hiro, Baymax'i geliştirdikten sonra, onu bir süper kahraman ekibine dönüştürerek, teknolojiyi ve arkadaşlığı kullanarak şehri korumaya çalışır. Film, kayıp, iyilik ve teknolojiye dair derin temalar sunarken, aksiyon dolu ve duygusal bir hikaye oluşturur.

15. Luca (2021) - IMDb: 7.5

15. Luca (2021) - IMDb: 7.5

Luca (2021), denizaltı dünyasında yaşayan bir deniz canavarı olan Luca'nın, İtalya'nın küçük bir kasabasına keşif yapmaya gitmesini anlatır. Luca, kasabada bir insan gibi yaşamak isteyen arkadaşı Alberto ile birlikte, kendini keşfetme ve cesaret bulma yolculuğuna çıkar. Film, dostluk, kimlik ve kabul temalarını işlerken, sıcak ve renkli bir yaz macerası sunar.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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