Hem Çocuklara, Hem Yetişkinlere İlaç Gibi Gelecek Liste: Son 10 Yılın IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Filmleri

Kubo ve Sihirli Telleri (Kubo and the Two Strings), tek gözüyle yaşayan genç Kubo'nun, kaybolan babasının mirasını keşfetmek ve ailesinin lanetini kırmak için çıktığı destansı yolculuğu konu alır. Kubo, sihirli bir müzik kutusu ve sihirli telleriyle, geçmişin karanlık sırlarını ortaya çıkarmak ve düşmanlarına karşı mücadele etmek zorundadır. Film, cesaret, aile ve fedakarlık temalarını işleyerek, büyüleyici bir stop-motion animasyon deneyimi sunar.