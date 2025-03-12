Hem Çocuklara, Hem Yetişkinlere İlaç Gibi Gelecek Liste: Son 10 Yılın IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Filmleri
Hem Çocuklara, Hem Yetişkinlere İlaç Gibi Gelecek Liste: Son 10 Yılın IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Filmleri
Animasyon çizgi filmler hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden yapımlar olarak biliniyor. Ailecek keyifli bir zaman geçirmek istediğinde genellikle izlemek için ilk tercihler animasyon filmler oluyor. Ama çoğu zaman binlerce seçenek içinden hangisini izleyeceğimize bir türlü karar veremiyoruz.
Bu liste sizin için sevgili kararsızlar! Son 10 yılın en yüksek IMDb puanına sahip animasyonlarını sizler için derledik.
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1. Ters Yüz (Inside Out) (2015) - IMDb: 8.1
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2. Kubo ve Sihirli Telleri (2016) - IMDb: 7.7
3. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) (2016) - IMDb: 8.0
4. Kayıp Balık Dori (2016) - IMDb: 7.2
5. Küçük Prens (2015) - IMDb: 7.6
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6. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) - IMDb: 8.4
7. Coco (2017) - IMDb: 8.4
8. Soul (2020) - IMDb: 8.0
9. Your Name (2016) - IMDb: 8.4
10. Klaus (2019) - IMDb: 8.2
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11. The Mitchells vs. the Machines (2021) - IMDb: 7.7
12. Onward (2020) - IMDb: 7.4
13. Toy Story 4 (2019) - IMDb: 7.7
14. Big Hero 6 (2014) - IMDb: 7.8
15. Luca (2021) - IMDb: 7.5
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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