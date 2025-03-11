Aslıhan Güner ve Timur Acar'ın Başrollerini Paylaştığı Sonradan Gurme Sete Çıktı
Aslıhan Güner ve Timur Acar'ın Başrollerini Paylaştığı Sonradan Gurme Sete Çıktı
Hamdi Alkan yeni filmiyle ilgili gelişmelerle sık sık gündeme geliyordu. Yönetmen koltuğuna oturacağı Sonradan Gurme filminin senaryosunu Şeyda Delibaşı üstlenmişti. Hazırlıkları iki aydır süren filmle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filmin çekimlerine sonunda başlandı!
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Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Sonradan Gurme filmi sete çıktı.
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Gaziantep'in tarihi mekanlarında çekimleri yapılacak Sonradan Gurme'nin konusu ne diye merak edilmeye başlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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