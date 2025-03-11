Aslıhan Güner ve Timur Acar'ın Başrollerini Paylaştığı Sonradan Gurme Sete Çıktı

Filmde hikaye define avcısı olan Tarık (Timur Acar), Aladdin (Ali Çatalbaş) ve Fevzi (Metin Yıldız) Antep’te Zeugma dönemine ait “kutsal sarımsak döveceği”ni bulmak için yola çıkarak Şeker Han’da kebapçı Mehmet Usta’nın karşı dükkanını kiralaması ile başlıyor.

Kiraladıkları dükkanda “nasıl olsa bu kadar kebap arasında kimse suşi yemez sakin sakin kazımızı yaparız” diye düşünerek suşi restoranı açan üç arkadaş, Antepliler ve gelen turistlerin fazlasıyla ilgisini çekince şaşırarak işleri karıştırmaya başlıyor. Define aramalarının dışında filmde bir de sürpriz aşk var elbette!