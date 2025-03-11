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Aslıhan Güner ve Timur Acar'ın Başrollerini Paylaştığı Sonradan Gurme Sete Çıktı

Aslıhan Güner ve Timur Acar'ın Başrollerini Paylaştığı Sonradan Gurme Sete Çıktı

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 23:09

Hamdi Alkan yeni filmiyle ilgili gelişmelerle sık sık gündeme geliyordu. Yönetmen koltuğuna oturacağı Sonradan Gurme filminin senaryosunu Şeyda Delibaşı üstlenmişti. Hazırlıkları iki aydır süren filmle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filmin çekimlerine sonunda başlandı!

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Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Sonradan Gurme filmi sete çıktı.

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturacağı Sonradan Gurme filmi sete çıktı.

Senaryosunu Şeyda Delibaşı'ın kaleme aldığı Sonradan Gurme, iki aylık hazırlığın ardından Gaziantep'te sete çıktı. Çekimlerinin dört hafta sürmesi planlanan filmin başrollerini başrollerini Aslıhan Güner ve Timur Acar paylaşıyor. Filmde ayrıca Orhan Uslu, Metin Yıldız, Ali Çatalbaş, Zeynep Alkan, Mihriban Er, Hakan Bilgin ve İlker Aksum yer alırken; Mehdi Kerim Erbay, İbrahim Çiner, Tuncay Gençkalan, Erhan Çirçioğlu, Meriç Aygöl, Hayrettin Çelik,  gibi isimler de filme katkıda bulunuyor.

Gaziantep'in tarihi mekanlarında çekimleri yapılacak Sonradan Gurme'nin konusu ne diye merak edilmeye başlandı.

Gaziantep'in tarihi mekanlarında çekimleri yapılacak Sonradan Gurme'nin konusu ne diye merak edilmeye başlandı.

Filmde hikaye define avcısı olan Tarık (Timur Acar), Aladdin (Ali Çatalbaş) ve Fevzi (Metin Yıldız) Antep’te Zeugma dönemine ait “kutsal sarımsak döveceği”ni bulmak için yola çıkarak Şeker Han’da kebapçı Mehmet Usta’nın karşı dükkanını kiralaması ile başlıyor. 

Kiraladıkları dükkanda “nasıl olsa bu kadar kebap arasında kimse suşi yemez sakin sakin kazımızı yaparız” diye düşünerek suşi restoranı açan üç arkadaş, Antepliler ve gelen turistlerin fazlasıyla ilgisini çekince şaşırarak işleri karıştırmaya başlıyor. Define aramalarının dışında filmde bir de sürpriz aşk var elbette!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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