Oldu mu Şimdi Cam? Modern Family'nin Ünlü Oyuncusu Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'ın Seri Katili Oldu!
Oldu mu Şimdi Cam? Modern Family'nin Ünlü Oyuncusu Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'ın Seri Katili Oldu!
Gelmiş geçmiş en başarılı sitcomlardan biri olarak görülen Modern Family, her sahnesiyle ayrı kahkahaya boğuyordu. Dizideki karakterler o kadar seviliyordu ki hala pek çoğumuzun bazı sahneleri tekrar tekrar açıp izlediğinden eminim 😅 O çok sevilen karakterlerden biri de Eric Stonestreet'in canlandırdığı Cam karakteriydi. Ancak bu kez ünlü oyuncuyu bambaşka bir rolle izleyeceğiz!
Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'la yeniden izleyici karşısına çıkacak. Üstelik bu kez seri katil rolüyle!
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Gelmiş geçmiş en başarılı sitcomlardan biri olan Modern Family, 11 sezon boyunca ekranlara gelmişti.
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Onun eğlenceli tavırları ve aşırı komik bir karaktere hayat vermesi her ne kadar rol gereği de olsa, bunu sağlayan elbette Eric Stonestreet'in müthiş oyunculuğuydu.
Ancak ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir rolle karşımıza çıkacak. Michael C. Hall’un yeniden başrolünde yer alacağı Dexter: Resurrection dizisinde Eric de rol alacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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