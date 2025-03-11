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Oldu mu Şimdi Cam? Modern Family'nin Ünlü Oyuncusu Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'ın Seri Katili Oldu!

Oldu mu Şimdi Cam? Modern Family'nin Ünlü Oyuncusu Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'ın Seri Katili Oldu!

yabancı dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 22:17

Gelmiş geçmiş en başarılı sitcomlardan biri olarak görülen Modern Family, her sahnesiyle ayrı kahkahaya boğuyordu. Dizideki karakterler o kadar seviliyordu ki hala pek çoğumuzun bazı sahneleri tekrar tekrar açıp izlediğinden eminim 😅 O çok sevilen karakterlerden biri de Eric Stonestreet'in canlandırdığı Cam karakteriydi. Ancak bu kez ünlü oyuncuyu bambaşka bir rolle izleyeceğiz!

Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'la yeniden izleyici karşısına çıkacak. Üstelik bu kez seri katil rolüyle!

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Gelmiş geçmiş en başarılı sitcomlardan biri olan Modern Family, 11 sezon boyunca ekranlara gelmişti.

Gelmiş geçmiş en başarılı sitcomlardan biri olan Modern Family, 11 sezon boyunca ekranlara gelmişti.

İlk bölümü 2009 yılında yayınlanan dizi, bir 11 sezon daha yayınlansa izlenmeye devam ederdi. Her bir karakterine ayrı düştüğümüz dizide öne çıkan isimlerden biri de Cameron Tucker karakteriydi.

Onun eğlenceli tavırları ve aşırı komik bir karaktere hayat vermesi her ne kadar rol gereği de olsa, bunu sağlayan elbette Eric Stonestreet'in müthiş oyunculuğuydu.

Onun eğlenceli tavırları ve aşırı komik bir karaktere hayat vermesi her ne kadar rol gereği de olsa, bunu sağlayan elbette Eric Stonestreet'in müthiş oyunculuğuydu.

Komedi rolünün üstesinden bu denli başarıyla gelmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Ama bu adam sanki doğal komikti!

Ancak ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir rolle karşımıza çıkacak. Michael C. Hall’un yeniden başrolünde yer alacağı Dexter: Resurrection dizisinde Eric de rol alacak.

Ancak ünlü oyuncu bu kez bambaşka bir rolle karşımıza çıkacak. Michael C. Hall’un yeniden başrolünde yer alacağı Dexter: Resurrection dizisinde Eric de rol alacak.

Fakat bu kez hiç ummadığımız bir rolde! Ünlü oyuncu, dizide bir seri katile hayat verecek. Hikaye akışıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmayan dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz bilinmiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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