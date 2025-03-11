Oldu mu Şimdi Cam? Modern Family'nin Ünlü Oyuncusu Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'ın Seri Katili Oldu!

Gelmiş geçmiş en başarılı sitcomlardan biri olarak görülen Modern Family, her sahnesiyle ayrı kahkahaya boğuyordu. Dizideki karakterler o kadar seviliyordu ki hala pek çoğumuzun bazı sahneleri tekrar tekrar açıp izlediğinden eminim 😅 O çok sevilen karakterlerden biri de Eric Stonestreet'in canlandırdığı Cam karakteriydi. Ancak bu kez ünlü oyuncuyu bambaşka bir rolle izleyeceğiz!

Eric Stonestreet, Dexter: Resurrection'la yeniden izleyici karşısına çıkacak. Üstelik bu kez seri katil rolüyle!