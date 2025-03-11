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Jetgiller’in Geleceği Geldi: Çizgi Filmden Gerçeğe Dönüşen Teknolojiler!

Jetgiller’in Geleceği Geldi: Çizgi Filmden Gerçeğe Dönüşen Teknolojiler!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2025 - 16:12 Son Güncelleme: 11.03.2025 - 16:16

Bir zamanlar uçan arabalarla işe gitmeyi, robot hizmetçilerin evimizi temizlemesini, telefondan görüntülü konuşmayı hayal ediyorduk. Bunları düşünmemize neden olan şey ise Jetgiller çizgi filmiydi. Şimdi dönüp bakınca, meğerse çok haklılarmış! Çünkü Jetgiller’in dünyasında gördüğümüz birçok teknoloji, bugün gerçekten hayatımızın bir parçası oldu. Uçan arabalar için biraz daha beklememiz gerekebilir ama bazı tahminler o kadar isabetli ki nasıl tahmin ettiklerini anlayabilmek mümkün değil.

Gelin, Jetgiller çizgi filminde izlediğimiz ve sonrasında gerçeğe dönüşen teknolojilere birlikte bakalım!

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Robot Süpürge

Robot Süpürge

Şimdilerde evlerimizin vazgeçilmezi olan robot süpürgelerin bir gün gerçek olacağını tahmin bile edemezdik. Robot süpürgeler çamaşır makinesi veya televizyon gibi bir evin temel ihtiyaçlarından biri haline geldi. Jetgiller bu konuda da haklı çıktı!

Yardımcı Robot

Yardımcı Robot
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Jetgiller’in sevimli robot hizmetçisi Rosie, ev işlerini yapıp, gerektiğinde akıl da veriyordu. Günümüzde Rosie kadar konuşkan ve akıllı olmasa da, bu alanda epey gelişmeler var. Ama Rosie gibi “Bu evi ben çekip çeviriyorum!” diye çıkışmıyorlar.

Görüntülü Konuşma

Görüntülü Konuşma

George Jetgil, patronuyla veya ailesiyle konuşmak için büyük ekranlardan görüntülü aramalar yapıyordu. 60’larda bu resmen imkansızdı. Bugün ise Zoom toplantılarıyla, FaceTime’la ve WhatsApp görüntülü aramalarıyla hepimiz bu teknolojiyi kullanıyoruz.

Akıllı Saatler

Akıllı Saatler

Jetgiller’in dünyasında bileğe takılan ve konuşmaya, bilgi almaya yarayan cihazlar vardı. Bugün akıllı saatlerle adım sayımızı kontrol edebiliyor, mesajlaşabiliyor, hatta telefonumuzu bile açmadan bileğimizden konuşabiliyoruz.

Akıllı Ev Sistemleri

Akıllı Ev Sistemleri

Jetgiller’in evinde ışıklar, kapılar, mutfak eşyaları sesle veya otomatik olarak çalışıyordu. Bugün akıllı ev sistemleri sayesinde biz de 'Işığı kapat!' ya da 'Müziği aç' diyebiliyoruz.

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E-kitap ve Dijital Gazeteler

E-kitap ve Dijital Gazeteler

George Jetgil'in elinde kağıttan değil, ekrandan haber okuduğu sahneleri hatırlıyor musunuz? O zamanlar bu devrim gibi bir şeydi. Şimdi ise tabletler, e-kitap okuyucular ve dijital haber siteleri sayesinde elimizi mürekkebe bile bulaştırmadan haber alabiliyoruz.

LED Ekran Televizyon

LED Ekran Televizyon

Biz tüplü televizyondan Jetgiller izlerken onların LED ekran televizyonlarına şoke oluyorduk. Tüplü ekran zamanında bu öngörüde bulunabilmek de biraz şov değil mi?

Akıllı Diş Fırçası

Akıllı Diş Fırçası

George Jetgil’in sabahları bir makineye kafasını uzatıp dişlerinin otomatik olarak fırçalandığını hatırlıyor musunuz? O zamanlar bu tamamen hayal ürünüydü ama bugün akıllı diş fırçaları gerçekten var!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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