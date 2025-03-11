Jetgiller’in Geleceği Geldi: Çizgi Filmden Gerçeğe Dönüşen Teknolojiler!

Bir zamanlar uçan arabalarla işe gitmeyi, robot hizmetçilerin evimizi temizlemesini, telefondan görüntülü konuşmayı hayal ediyorduk. Bunları düşünmemize neden olan şey ise Jetgiller çizgi filmiydi. Şimdi dönüp bakınca, meğerse çok haklılarmış! Çünkü Jetgiller’in dünyasında gördüğümüz birçok teknoloji, bugün gerçekten hayatımızın bir parçası oldu. Uçan arabalar için biraz daha beklememiz gerekebilir ama bazı tahminler o kadar isabetli ki nasıl tahmin ettiklerini anlayabilmek mümkün değil.

Gelin, Jetgiller çizgi filminde izlediğimiz ve sonrasında gerçeğe dönüşen teknolojilere birlikte bakalım!