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Müge Anlı'daki Rahmi Bey, 31 Yıl Önce Sıcağı Sıcağına Programına Çıkmış

Müge Anlı'daki Rahmi Bey, 31 Yıl Önce Sıcağı Sıcağına Programına Çıkmış

Müge Anlı Tiktok
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2025 - 11:20

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır ekrana gelen avukat Rahmi Özkan'ı artık hepimiz tanıyoruz. Tatlı dili, olaylara getirdiği hukuki perspektif ve sakin tavrıyla izleyicilerin gönlünde yer edinen Rahmi Bey'in 1994 yılında yayınlanan Sıcağı Sıcağına programında da yer aldığı ortaya çıktı. TikTok'ta yayınlanan videoda Rahmi Özkan, davalı avukatı olarak programda karşımıza çıkıp olayı anlatıyor.

KAYNAK: @fafadergi/ TikTok

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in vazgeçilmez ismi Rahmi Bey'i muhakkak tanırsınız.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in vazgeçilmez ismi Rahmi Bey'i muhakkak tanırsınız.

Yıllardır programda yer alan Rahmi Bey, tatlı dili, sakin yapısı ve deneyimli bir avukat olarak olaylara getirdiği bakış açısıyla izleyiciler tarafından sevilen bir isim oldu. Öyle ki Rahmi Özkan programda yer almadığı zamanlar seyirci 'Rahmi Bey nerede?' serzenişlerinde bulunmadan edemiyor.

Biz Rahmi Bey'i Müge Anlı'nın programında tanısak da kendisi 90'lara damga vuran Sıcağı Sıcağına programında da boy göstermiş.

Biz Rahmi Bey'i Müge Anlı'nın programında tanısak da kendisi 90'lara damga vuran Sıcağı Sıcağına programında da boy göstermiş.

90'ların unutulmaz programı Sıcağı Sıcağına, Türkiye’nin dört bir yanından gelen cinayet, kayıp vakaları, dolandırıcılık olayları ve toplumsal trajediler gibi çarpıcı olaylar ekrana taşınıyordu. Haberler, olay yeri görüntüleri, röportajlar ve tanık ifadeleriyle desteklenirken, Cem Kurtoğlu'nun etkileyici anlatımıyla dramatik bir hava yaratılıyordu.

Program gerçek yaşanmış hikâyeleri canlandırarak çözmeye çalışırken olaya dair pek çok kişi konuk olarak ekranda yer alabiliyordu. Bunlardan biri de avukat Rahmi Özkan olmuş!

Rahmi Bey, 1994 yılında yayınlanan 38. bölümde davalının avukatı olarak karşımıza çıkıp olay hakkında demeçler vermiş.

İşte Rahmi Özkan'ın Sıcağı Sıcağına programındaki hali:

İşte Rahmi Özkan'ın Sıcağı Sıcağına programındaki hali:

Rahmi Özkan, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. 1969'un Şubat ayında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1970 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak serbest avukatlığa başladı ve kariyerini ağırlıklı olarak ceza davalarına yöneltti. Zamanla ceza avukatlığı alanında önemli bir isim haline geldi.

Günümüzde, Müge Anlı’nın sunduğu televizyon programında danışman avukat olarak görev yapmaktadır.

Rahmi Özkan'ın o anlarının videosunu da bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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