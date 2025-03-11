Müge Anlı'daki Rahmi Bey, 31 Yıl Önce Sıcağı Sıcağına Programına Çıkmış

90'ların unutulmaz programı Sıcağı Sıcağına, Türkiye’nin dört bir yanından gelen cinayet, kayıp vakaları, dolandırıcılık olayları ve toplumsal trajediler gibi çarpıcı olaylar ekrana taşınıyordu. Haberler, olay yeri görüntüleri, röportajlar ve tanık ifadeleriyle desteklenirken, Cem Kurtoğlu'nun etkileyici anlatımıyla dramatik bir hava yaratılıyordu.

Program gerçek yaşanmış hikâyeleri canlandırarak çözmeye çalışırken olaya dair pek çok kişi konuk olarak ekranda yer alabiliyordu. Bunlardan biri de avukat Rahmi Özkan olmuş!

Rahmi Bey, 1994 yılında yayınlanan 38. bölümde davalının avukatı olarak karşımıza çıkıp olay hakkında demeçler vermiş.