Müge Anlı'daki Rahmi Bey, 31 Yıl Önce Sıcağı Sıcağına Programına Çıkmış
Müge Anlı'daki Rahmi Bey, 31 Yıl Önce Sıcağı Sıcağına Programına Çıkmış
Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır ekrana gelen avukat Rahmi Özkan'ı artık hepimiz tanıyoruz. Tatlı dili, olaylara getirdiği hukuki perspektif ve sakin tavrıyla izleyicilerin gönlünde yer edinen Rahmi Bey'in 1994 yılında yayınlanan Sıcağı Sıcağına programında da yer aldığı ortaya çıktı. TikTok'ta yayınlanan videoda Rahmi Özkan, davalı avukatı olarak programda karşımıza çıkıp olayı anlatıyor.
KAYNAK: @fafadergi/ TikTok
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in vazgeçilmez ismi Rahmi Bey'i muhakkak tanırsınız.
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Biz Rahmi Bey'i Müge Anlı'nın programında tanısak da kendisi 90'lara damga vuran Sıcağı Sıcağına programında da boy göstermiş.
İşte Rahmi Özkan'ın Sıcağı Sıcağına programındaki hali:
Rahmi Özkan'ın o anlarının videosunu da bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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