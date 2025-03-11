Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye Performansına Rol Arkadaşından Gönderme
Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye Performansına Rol Arkadaşından Gönderme
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümündeki performansıyla bir süre gündemden düşmemişti. Başarılı oyuncunun şarkı performansı dalga konusu olurken rol arkadaşı Emrah Altıntoprak bu durumu pek unutabilmiş değil. Dizide Mustafa'yı canlandıran Altıntoprak, Güngör'e O Ses'te söylediği şarkıyı tekrardan söyletti.
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının en çok konuşulan ismi olmuştu.
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Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye macerası tam unutuldu derken rol arkadaşı Emrah Altıntoprak'tan bomba bir gönderme geldi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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