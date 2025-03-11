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Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye Performansına Rol Arkadaşından Gönderme

Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye Performansına Rol Arkadaşından Gönderme

O Ses Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2025 - 09:34

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümündeki performansıyla bir süre gündemden düşmemişti. Başarılı oyuncunun şarkı performansı dalga konusu olurken rol arkadaşı Emrah Altıntoprak bu durumu pek unutabilmiş değil. Dizide Mustafa'yı canlandıran Altıntoprak, Güngör'e O Ses'te söylediği şarkıyı tekrardan söyletti.

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının en çok konuşulan ismi olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının en çok konuşulan ismi olmuştu.

Athena'dan 'Senden, Benden, Bizden' şarkısını seslendiren Güngör, performansıyla epey eleştirilmiş ve jüriden de pek olumlu yorumlar almamıştı. Öyle ki Güngör'ün O Ses Türkiye'deki performansı bir süre sosyal medyada gündem olurken Güngör'e aldığı eleştiriler sorulmuş ve söz konusu olay bambaşka bir seviyeye çıkmıştı.

Söz konusu olaydan bahsettiğimiz içerikler:

Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye macerası tam unutuldu derken rol arkadaşı Emrah Altıntoprak'tan bomba bir gönderme geldi.

Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye macerası tam unutuldu derken rol arkadaşı Emrah Altıntoprak'tan bomba bir gönderme geldi.

Kızılcık Şerbeti setinde çekilen videoda Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör'e O Ses Türkiye'de söylediği şarkıyı sorup onunla beraber söylüyor. O anlar Doğukan Güngör'ün O Ses Türkiye performansını tekrardan akıllara getirdi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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