Doğukan Güngör, O Ses Türkiye'de Jürinin Üzerine Geldiği İddialarına Yanıt Verdi
Doğukan Güngör, O Ses Türkiye'de Jürinin Üzerine Geldiği İddialarına Yanıt Verdi
Bir yılbaşı efsanesi olarak ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yine ilgiyle izlendi. Yarışmaya katılanlardan Doğukan Güngör'e iki jürinin dönmemesi ve performasının eleştirilmesi ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Güngör, programdan günler sonra söz konusu olay hakkında konuştu. İşte detaylar...
KAYNAK: @muhabironline
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O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programı yeni yıla evde girenlerin ilk tercihi oldu. Programın seyir zevki enfes olsa da Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'ün performansı kısa sürede gündeme oturdu.
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Doğukan Güngör'ün performansı jüri tarafından açıkça beğenilmezken özellikle Hadise'nin Güngör'e kötü yorumlarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.
Doğukan Güngör'e jürinin tavrı yeni yıla girerken en çok konuştuğumuz konu olurken Muhabir Online kameralarına yakalanan Güngör, bu konuda açıklama yaptı.
Güngör, "Antipatik olduğumu düşünüyorlarsa ben orada öyle bir şey hissetmedim. Karakterimden dolayı mı bilmiyorum." dedi.
İşte Doğukan Güngör'ün o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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