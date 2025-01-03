Armağan Çağlayan, Esra Erol'daki Kayıp Fatih Olayına İsyan Etti
Armağan Çağlayan, Esra Erol'daki Kayıp Fatih Olayına İsyan Etti
Esra Erol'un programında aylardır işlenen kayıp olayında sonuca bir türlü ulaşılamadığı gibi her bölüm ortalık daha da karışıyor. Ekim ayından bu yana 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arayan Erol, programa Fatih'in anne ve babasını konuk alırken anne Rabia hakkında ortaya atılan iddialar resmen dumur etmişti. Armağan Çağlayan, Rabia'ya yapılan psikolojik şiddete isyan ederek X'ten bir paylaşım yaptı. İşte Armağan Çağlayan'ın o paylaşımı...
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Ekim ayından beri Esra Erol'un programında aranan kayıp Fatih Aydın olayında hiçbir ilerleme kaydedilmese de programın her bölümünde ortalık karışıyor.
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Fatih'in annesi Rabia hakkında ortaya atılan iddialara her bölüm yenileri eklenirken anne Rabia'nın söylediği yalanlar bu iddiaların doğruluğunu sorgulattı.
Kadın ticareti yapan bir erkekle görüştüğü söylenen Rabia, eşi tarafından hırsızlık ve aldatmayla suçlanırken Armağan Çağlayan, söz konusu olaya isyan eden bir paylaşım yaptı.
Çağlayan, "Psikolojik şiddet çığrından çıktı" diyerek Esra Erol'da yaşananlara tepkisiz kalamadı.
İşte Armağan Çağlayan'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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