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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'deki Ferdi Tayfur Yorumuna İnceleme Başlatıldığını Açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'deki Ferdi Tayfur Yorumuna İnceleme Başlatıldığını Açıkladı

RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2025 - 17:11

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat ederek aramızdan ayrıldı. Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu Sabah Pusulası isimli programında Tayfur için sarfettiği sözlerle tepki çekti. Özuğurlu'nun sözleri gündem oluştururken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den hamle gecikmedi. Şahin, X hesabından bu konuda inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat etti. Tüm Türkiye yas içindeyken Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu sözleriyle duyanları şoke etti.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü vefat etti. Tüm Türkiye yas içindeyken Tele1 sunucusu Musa Özuğurlu sözleriyle duyanları şoke etti.

Ferdi Tayfur'un vefatı hakkında konuşan Özuğurlu, "Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Berbattı yani bu kadar." diyerek kısa sürede tepkilerin odağına oturdu.

Ferdi Tayfur'un vefatı hakkında konuşan Özuğurlu, "Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Berbattı yani bu kadar." diyerek kısa sürede tepkilerin odağına oturdu.

Burada bahsetmiştik:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu olaya sessiz kalmadı ve X hesabından yaptığı bir açıklamayla konu hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu olaya sessiz kalmadı ve X hesabından yaptığı bir açıklamayla konu hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

İşte Ebubekir Şahin'in o açıklaması:

İşte Ebubekir Şahin'in o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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