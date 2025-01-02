Bomba İsimle Anlaşıldı: Sahipsizler'de Hazal Subaşı'na Partner Geliyor!
Bomba İsimle Anlaşıldı: Sahipsizler'de Hazal Subaşı'na Partner Geliyor!
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler bu sezonun en sürpriz işlerinden biri oldu. Hazal Subaşı'nın başrolünde yer aldığı dizi aldığı reyting oranlarıyla 2. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor. Birsen Altuntaş, Sahipsizler hakkında bomba bir haber paylaştı. Altuntaş, bomba bir oyuncunun Subaşı'na partner olarak diziye dahil olacağını açıkladı. İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin son bombası Sahipsizler, aldığı reytinglerle sezonun iddialı işleri arasında yer alıyor.
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RTÜK cezası nedeniyle 15 Ocak gününe kadar yayınlanmayacak olan dizi bir yandan çalışmalarını tam gaz sürdürürken Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.
Altuntaş, Azize'yi canlandıran Hazal Subaşı'na partner geleceğini açıkladı.
Subaşı'nın partneri ise son dönemin parlayan yıldızlarından Burak Berkay Akgül oldu.
Altuntaş'ın haberine göre Akgül, Devran karakteriyle diziye dahil olacak ve Azize'yle aşk yaşayacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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