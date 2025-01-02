İlk İtiraf Geldi: Müge Anlı, Nezaket Uyur Cinayetindeki İfadeleri Açıkladı
İlk İtiraf Geldi: Müge Anlı, Nezaket Uyur Cinayetindeki İfadeleri Açıkladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e son haftalarda Nezaket Uyur olayı damga vurdu. Hatırlarsanız 2005 yılında ortadan kaybolan Nezaket Uyur'un aranmasıyla ilgili olarak kızları Habibe, Nebile ve Sebile Müge Anlı'ya başvurmuştu. Babası ve amcalarını suçlayan kardeşlerin mücadelesi tüm Türkiye'de gündem olurken şüpheliler gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan babanın cinayet itirafında bulunduğu ve suçu kardeşlerine attığı ortaya çıktı.
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Müge Anlı'nın son bölümlerine Nezaket Uyur olayı damga vuruyor. Annelerinin 2005 yılındaki kaybolmasının peşini bırakmayan 3 kız kardeş, Anlı'ya başvurarak anneleri için harekete geçmişti.
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Babası ve amcalarını suçlayan kız kardeşlerin mücadelesi tüm Türkiye'de gündem olurken son bölümde beklenen olmuş ve baba ile 4 amca gözaltına alınmıştı.
Müge Anlı, bugünkü (2 Ocak) canlı yayında Nezaket Uyur cinayetiyle ilgili ifade veren baba ve amcaların söylemlerini açıkladı.
Anlı, baba Yusuf'un cinayetten haberi olduğunu fakat bu vahşeti kardeşlerinin gerçekleştirdiğini belirtti. Yusuf, kardeşlerinin neden böyle bir şey yaptığı sorulduğunda ise yanıt veremedi.
Anlı, gözaltındaki 5 kardeşten en ketum ve soğukkanlısının baba Yusuf olduğunu söylerken ayrıca kardeşlerden Adem'in Nezaket Uyur'la ilişkisi olduğu iddiasına "Bir kerelik bir şeydi. Şeytana uydum" diyerek yanıt verdiğini belirtti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Tecavüz veya cinayet zanlılarının şu şeytana uydum suçunu şeytana atan savunmaları kafayı yedirtiyor bir kerelik bir şeydi yoksa ben normalde böyle birisi de... Devamını Gör