Survivor Efecan'ın Eşi Yorumcu Olarak Semih'i Görünce Kendini Tutamadı
Survivor Efecan'ın Eşi Yorumcu Olarak Semih'i Görünce Kendini Tutamadı
Survivor 2025 yeni sezonuyla sonunda ekranlara arzı endam etti. Merakla beklenen yeni sezonun ilk sürprizi olarak All Star kadrosuna yedeklerden Yusuf ve Efecan'ın girmesi oldu. Eşinin kadroya dahil olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan eşi, Efecan'ın ezeli düşmanı Semih'i görünce neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın o anları 'Soldan soldan geliyorlar bana' şeklinde paylaştı.
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Survivor 2025 sonunda başladı. Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise All Star kadrosuna yedeklerden Yusuf ve Efecan'ın girmesi oldu.
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Önceki sezonlarda başarılı bir performan sergileyen ve özellikle Survivor 2016'da takım arkadaşı Semih'le sık sık tartışan Efecan'ın kadroya girmesi izleyiciden olumlu tepki aldı.
Efecan adaya dönerken ezeli düşmanı Semih ise Survivor Ekstra programındaki masasında yerini aldı. Bu noktada Semih, eski düşmanını över mi yoksa yerden yere mi vurur bilemiyoruz.
Eşi Efecan'ın Survivor'a girmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duygu Dianzenza, video esnasında Semih'i görünce dumur oldu.
O anları sosyal medya hesabında paylaşan Duygu, "Bu Efecan'ı yorumlamasın" deyip, videonun üzerine de "Efecan'ın adaya dönmesine denk gelmesi, adaya gelseydi keşke" yazdı.
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İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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