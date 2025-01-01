Sonunda Öğrendik! Mina Demirtaş, Yaşını O Ses Türkiye'de Açıkladı
Sonunda Öğrendik! Mina Demirtaş, Yaşını O Ses Türkiye'de Açıkladı
Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Mina Demirtaş'ın yaşı sürekli tartışma konusu oluyor. Yaşına dair internette net bir bilgi bulunmaması nedeniyle sosyal medyada pek çok kişi çeşitli tahminlerde bulunurken sonunda bu konuya son nokta kondu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Demirtaş, kaç yaşında olduğunu açıkladı.
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NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da 2 sezondur Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'ın yaşı uzun süredir tartışma yaratıyordu.
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Genç oyuncunun yaşına dair internette net bir bilgi bulunmazken dizideki partneri Mert Yazıcıoğlu'yla yakıştırılması yaşının küçük olması sebebiyle tepkiyle karşılanıyordu.
Yaşı yılan hikayesine dönen Demirtaş, sonunda beklenen açıklamayı O Ses Türkiye Yılbaşı programında yaptı.
Herkes tarafından 19 yaşında zannedilen Mina Demirtaş, şu an 16 yaşında olduğunu ve Şubat ayında 17 yaşına gireceğini açıkladı.
Mina Demirtaş'ın yaşını duyan jüriler ise resmen kulaklarına inanamadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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