Biricik Doğa'mız Sıla Türkoğlu, Yeni Yıla O Ses Türkiye Performansını İzleyerek Girdi!
Biricik Doğa'mız Sıla Türkoğlu, Yeni Yıla O Ses Türkiye Performansını İzleyerek Girdi!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle hepimizin gönlünde taht kuran Sıla Türkoğlu, yılbaşında ekrandaydı. TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahneye çıkan Türkoğlu'nu Sezen Aksu şarkısıyla izledik. Yılbaşında ailesiyle vakit geçiren Türkoğlu, yeni yıla O Ses Türkiye'deki şarkı performansını izleyerek girdi. O anlar kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, adeta gözümüzün bebeği haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cuma akşamları görmeye alışkın olduğumuz Türkoğlu'nu bu defa O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında izledik.
Sezen Aksu'nun Şanıma İnanma şarkısını seslendiren Sıla Türkoğlu, O Ses'teki performansı ve büyüleyici güzelliğiyle gündeme otururken yılbaşı planında bir klasiği gerçekleştirmesi hepimizi şaşırttı.
Ülkenin büyük çoğunluğu gibi evde ailesiyle vakit geçirip O Ses Türkiye izlemeyi tercih eden Türkoğlu, yeni yıla kendisini izleyerek girdi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın