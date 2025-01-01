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Hadise, O Ses Türkiye'de Narin İçin "Sıfır Tolerans" Söylemesine Gelen Tepkilere Yanıt Verdi

Hadise, O Ses Türkiye'de Narin İçin "Sıfır Tolerans" Söylemesine Gelen Tepkilere Yanıt Verdi

Hadise O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2025 - 17:26

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Hadise damga vurdu. Öldürülen Narin Güran için 'Sıfır Tolerans' şarkısını söyleyen Hadise'nin bu tavrı izleyici tarafından yoğun tepki almıştı. Hadise, söz konusu tepkiler hakkında açıklama yaptı ve yanlış anlaşıldığını dile getirdi. İşte o anlar...

KAYNAK: 2. Sayfa

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O Ses Türkiye, yine bir klasik olarak Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi. Programın eski jürilerinden Hadise, yılbaşı bölümünde yer alırken yaptığı bir hareket sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

O Ses Türkiye, yine bir klasik olarak Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi. Programın eski jürilerinden Hadise, yılbaşı bölümünde yer alırken yaptığı bir hareket sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hadise, öldürülen Narin Güran için bir şarkı söylemek istediğini belirtip "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirdi.

Hadise, öldürülen Narin Güran için bir şarkı söylemek istediğini belirtip "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirdi.

Hadise'nin söz konusu kararı ve sonrasında gelen tepkilerden burada bahsetmiştik:

Şarkı tercihine hala tepki yağarken Hadise, söz konusu tepkilere yanıt verdi.

Şarkı tercihine hala tepki yağarken Hadise, söz konusu tepkilere yanıt verdi.

2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, "Çok üzüldüm" deyip, uzun süredir konserlerinde Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söyleyip Narin'i andığını belirtti.

2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, "Çok üzüldüm" deyip, uzun süredir konserlerinde Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söyleyip Narin'i andığını belirtti.

İşte Hadise'nin o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Görünmez

Şarkıdan tek bir söz alıp Narin'e admış.Nerde ne konuşmam gerektiğini biliyorum diyorsun Hadise ama kesinlikle kendini bilmiyorsun belli ki.Şimdi bu şarkının... Devamını Gör

kara85

Estetik yaptırdı, memeleri büyüttü,kendince sınıf atladı.Şu avamlıgı atlatamadı.Hamuru, tohumu bu gelişim göstermiyor,yapacak bişey yok maalesef.🤷

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