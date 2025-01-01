Hadise, O Ses Türkiye'de Narin İçin "Sıfır Tolerans" Söylemesine Gelen Tepkilere Yanıt Verdi
Hadise, O Ses Türkiye'de Narin İçin "Sıfır Tolerans" Söylemesine Gelen Tepkilere Yanıt Verdi
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına Hadise damga vurdu. Öldürülen Narin Güran için 'Sıfır Tolerans' şarkısını söyleyen Hadise'nin bu tavrı izleyici tarafından yoğun tepki almıştı. Hadise, söz konusu tepkiler hakkında açıklama yaptı ve yanlış anlaşıldığını dile getirdi. İşte o anlar...
KAYNAK: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O Ses Türkiye, yine bir klasik olarak Yılbaşı Özel bölümüyle ekrana geldi. Programın eski jürilerinden Hadise, yılbaşı bölümünde yer alırken yaptığı bir hareket sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise, öldürülen Narin Güran için bir şarkı söylemek istediğini belirtip "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendirdi.
Şarkı tercihine hala tepki yağarken Hadise, söz konusu tepkilere yanıt verdi.
2. Sayfa kameralarına konuşan Hadise, "Çok üzüldüm" deyip, uzun süredir konserlerinde Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söyleyip Narin'i andığını belirtti.
İşte Hadise'nin o açıklaması:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şarkıdan tek bir söz alıp Narin'e admış.Nerde ne konuşmam gerektiğini biliyorum diyorsun Hadise ama kesinlikle kendini bilmiyorsun belli ki.Şimdi bu şarkının... Devamını Gör
Estetik yaptırdı, memeleri büyüttü,kendince sınıf atladı.Şu avamlıgı atlatamadı.Hamuru, tohumu bu gelişim göstermiyor,yapacak bişey yok maalesef.🤷
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.