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Biri Sürprizmiş: O Ses Türkiye'nin Üç Jürisi Belli Oldu!

Biri Sürprizmiş: O Ses Türkiye'nin Üç Jürisi Belli Oldu!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.01.2025 - 15:37

Son birkaç yıldır yalnızca yılbaşı özel programı yayınlanan O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekrana gelecek. Heyecan yaratan bu haberin ardından O Ses Türkiye jürileri merak konusu olmuştu. Acun Ilıcalı, yılbaşı özel programında sezonun jürilerini açıkladı. Bir jürinin sürpriz olacağını belirten Acun Ilıcalı, diğer üç ismin tanıdık yüzler olacağını belirtti.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı dün akşam ekranlara geldi ve tüm kategorilerde zirvede yer almayı başardı.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı dün akşam ekranlara geldi ve tüm kategorilerde zirvede yer almayı başardı.

Yılbaşı özel olarak yayınlanan programda jüri koltuğunda Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola oturdu.

Yılbaşı özel olarak yayınlanan programda jüri koltuğunda Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola oturdu.

Yeni sezonda jüri üyelerinin kimler olacağı da büyük merak konusuydu.

Yeni sezonda jüri üyelerinin kimler olacağı da büyük merak konusuydu.

Acun Ilıcalı, jüri üyelerinin Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz olacağını, dördüncü jürinin ise sürpriz olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, jüri üyelerinin Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz olacağını, dördüncü jürinin ise sürpriz olduğunu açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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