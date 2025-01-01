Acun Ilıcalı Takıntısı Devam Ediyor: Turabi Çağırılmadığı Survivor'ın Yarışmacılarına Yine Laf Attı!

Survivor'ın yeni sezonu bu akşam başlıyor! Yeni sezon kadrosunda yer almayan ve şimdilerde Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, sezonun duyurulmasıyla birlikte Survivor paylaşımlarına başladı. Önce Acun Ilıcalı'nın 'engellerini' kaldırırsa programa ilerleyen sezonlarda katılıp şampiyon olacağını söyleyen Turabi, daha sonra da bir rüya üzerinden yine Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarına laf atmıştı. Belli ki söyleyecek daha çok sözü olan Turabi, yaptığı paylaşımlarla yine hem Ilıcalı'ya hem de Survivor yarışmacılarına göndermede bulundu.