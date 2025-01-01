Acun Ilıcalı Takıntısı Devam Ediyor: Turabi Çağırılmadığı Survivor'ın Yarışmacılarına Yine Laf Attı!
Acun Ilıcalı Takıntısı Devam Ediyor: Turabi Çağırılmadığı Survivor'ın Yarışmacılarına Yine Laf Attı!
Survivor'ın yeni sezonu bu akşam başlıyor! Yeni sezon kadrosunda yer almayan ve şimdilerde Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, sezonun duyurulmasıyla birlikte Survivor paylaşımlarına başladı. Önce Acun Ilıcalı'nın 'engellerini' kaldırırsa programa ilerleyen sezonlarda katılıp şampiyon olacağını söyleyen Turabi, daha sonra da bir rüya üzerinden yine Acun Ilıcalı ve Survivor yarışmacılarına laf atmıştı. Belli ki söyleyecek daha çok sözü olan Turabi, yaptığı paylaşımlarla yine hem Ilıcalı'ya hem de Survivor yarışmacılarına göndermede bulundu.
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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler bu akşam başlıyor! Geçtiğimiz sezon All Star olarak yayınlanan programda bir kez daha eski yarışmacılar yer alacak.
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Ancak siz de fark etmişsinizdir; o yarışmacılardan biri Turabi değil. Bu sezon Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, bu sebeple Survivor'da olamayacağını açıklamıştı.
Eğer Acun Ilıcalı engellerini kaldırırsa önümüzdeki sezonlarda yarışmaya katılıp şampiyon olacağını söylemişti.
Bu da yetmemiş, gördüğü rüya üzerinden yarışmacılara gönderme yapmıştı.
Acun Ilıcalı ve Survivor takıntısı süren Turabi paylaşımlarına ve göndermelerine devam etti.
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"Öyle yüksek seviyelerdeyim ki Survivor yarışmacılarını göremiyorum bile" diyen Turabi, Acun Ilıcalı'nın telefonlarını açmadığını dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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