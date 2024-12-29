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Turabi'nin Acun Ilıcalı ve Survivor'a Yönelik "Korkudan Dizleri Titriyordu!" Mesajı Sınırları Zorladı

Turabi'nin Acun Ilıcalı ve Survivor'a Yönelik "Korkudan Dizleri Titriyordu!" Mesajı Sınırları Zorladı

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.12.2024 - 20:42

Survivor 2025'in başlamasına yalnızca 3 gün kaldı. 1 Ocak'ta başlayacak yeni sezon öncesi ortalık şimdiden karışmaya başladı bile. Yalnızca yarışacak isimler değil, eski sezonlardaki yarışmacılar da konuya sık sık dahil oluyor. Şimdilerde Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'ya ilk göndermesini yapmıştı. Engellerini kaldırması için Ilıcalı'ya çağrıda bulunan Turabi, şimdi de kendisini rüyasında gördüğünü söyleyerek 'kapışma' teklifinde bulundu.

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Survivor 2025'in başlamasına yalnızca 3 gün kaldı. 1 Ocak itibarıyla başlayacak yarışma için heyecan şimdiden yükselmeye başladı.

Survivor 2025'in başlamasına yalnızca 3 gün kaldı. 1 Ocak itibarıyla başlayacak yarışma için heyecan şimdiden yükselmeye başladı.

Yarışmacı kadrosu ve yapım ekibi de Dominik'e çoktan gitti. Hatta yarışmacılar takipçileriyle vedalaşarak telefonlarını ekibe teslim ettiler.

Yarışmacı kadrosu ve yapım ekibi de Dominik'e çoktan gitti. Hatta yarışmacılar takipçileriyle vedalaşarak telefonlarını ekibe teslim ettiler.

2024 sezonunda sakatlanarak yarışmaya veda eden Turabi'nin bu sezon olup olmayacağı da merak konusuydu. Ancak şimdilerde Exatlon'da yarışan Turabi, bu sezonda yer almayacağını açıkladı.

2024 sezonunda sakatlanarak yarışmaya veda eden Turabi'nin bu sezon olup olmayacağı da merak konusuydu. Ancak şimdilerde Exatlon'da yarışan Turabi, bu sezonda yer almayacağını açıkladı.

Bu açıklamayı yaparken de Acun Ilıcalı'nın kendisini engellemesine laf söylemeden etmedi.

Ilıcalı cephesinden hiçbir ses çıkmasa da Turabi'nin kendisine sözleri son bulmadı ve bir kez daha paylaşım yaptı.

Ilıcalı cephesinden hiçbir ses çıkmasa da Turabi'nin kendisine sözleri son bulmadı ve bir kez daha paylaşım yaptı.

Rüyasında Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdiğini ve Survivor yarışmacılarını Exatlon'da karşısına çıkarmasını söylediğini belirten Turabi, "Garanti ediyorum çocuklarını dinlenmeden tek tek parkura gömer, güneş yüzü görmemiş sevinçlerimle üstlerini kapatırım." dedi.

Rüyasında Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdiğini ve Survivor yarışmacılarını Exatlon'da karşısına çıkarmasını söylediğini belirten Turabi, "Garanti ediyorum çocuklarını dinlenmeden tek tek parkura gömer, güneş yüzü görmemiş sevinçlerimle üstlerini kapatırım." dedi.
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Rüyasının gerçek olmasını dileyen Turabi'ye Acun Ilıcalı'dan bir gün cevap gelecek mi, merak konusu. Ancak eğer söylediği gibi Acun Ilıcalı kendisini engellediyse Survivor yolları bir miktar kapalı görünüyor.

Rüyasının gerçek olmasını dileyen Turabi'ye Acun Ilıcalı'dan bir gün cevap gelecek mi, merak konusu. Ancak eğer söylediği gibi Acun Ilıcalı kendisini engellediyse Survivor yolları bir miktar kapalı görünüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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