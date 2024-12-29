Survivor Başlamadan Gıybeti Başladı: Gözde Sunucunun Hasretine Dayanamayan Ünlü Oyuncu Dominik'e Gitti!
Survivor Başlamadan Gıybeti Başladı: Gözde Sunucunun Hasretine Dayanamayan Ünlü Oyuncu Dominik'e Gitti!
Survivor ateşi yanmaya başladı. 1 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak yeni sezon öncesi yarışmacılardan birer birer veda paylaşımı gelmişti. Survivor ekibi de tam kadro Dominik'teki yerini aldı. Uzun zamandır olduğu gibi bu sezon da sunucu olacak Murat Ceylan'ın Dominik'e gitmesiyle geçen seneki durumun bir benzeri yaşandı. Geçtiğimiz sezon Ceylan'ın yakın arkadaşı Hande Doğandemir, onun uğruna ta Dominik'e gitmişti. Bu kez de bir başka ünlü oyuncu Survivor adasına gitti.
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Survivor macerasına yarışmacı olarak başlayan Murat Ceylan, daha sonra sunucu olarak adada yer almaya başlamıştı.
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Yakışıklılığı ve karizmasıyla ekranların aranan yüzü olan Ceylan, Survivor için bir vazgeçilmez haline geldi adeta.
Ünlü sunucuyu bu denli seven yalnızca izleyiciler değil elbette... Hasretine dayanamayıp ta Dominik'e giden arkadaşlarını göz ardı etmek mümkün değil.
Geçtiğimiz sezon ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Hande Doğandemir, mart ayında soluğu Dominik'te almıştı.
Bu yılın hasretine dayanamayanlar haberi erken geldi! Sezon başlamadan Ceylan'ın bir başka arkadaşı Dominik'e gitti bile.
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Bu kez alanda yerini alan isim Serra Pirinç oldu.
Bakalım bu ikiliden de yan yana fotoğraf gelecek mi?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Bu çocuk için gidilir , yürü be kızım 🙄