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Siyah Kalp'te Kavga Üstüne Kavga: Küfür İddiası Diziye Damga Vurdu!

Siyah Kalp'te Kavga Üstüne Kavga: Küfür İddiası Diziye Damga Vurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 16:04

Kapadokya’da çekilen Siyah Kalp dizisinin seti gerilimleriyle gündemden düşmüyor! Ece Uslu ve Esra Dermancıoğlu arasında buzlar erimedi yeni bir tartışma patlak verdi. “Küfür” iddiası sonrası ekip ses kayıtlarını dinlemek zorunda kaldı. Show TV’nin büyük umutlarla başlayan dizisinde kamera arkasındaki olaylar şu sıralar çekimlerden daha çok konuşuluyor. İşte detaylar...

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Show TV’nin Tims&B yapımı Siyah Kalp dizisinin Kapadokya’daki çekimleri olaylarıyla gündeminden düşmüyor. İlk bölümlerden bu yana bir türlü barışamayan Ece Uslu ve Esra Dermancıoğlu’nun arasındaki gerilim bir kez daha patlak verdi.

Show TV’nin Tims&B yapımı Siyah Kalp dizisinin Kapadokya’daki çekimleri olaylarıyla gündeminden düşmüyor. İlk bölümlerden bu yana bir türlü barışamayan Ece Uslu ve Esra Dermancıoğlu’nun arasındaki gerilim bir kez daha patlak verdi.

Setten sızan bilgilere göre Esra Dermancıoğlu’nun koronaya yakalandığını belirterek otel odasından çıkmamasının ardından Uslu arkadaşlarına Dermancıoğlu’nun “sete gelmemek için bahane ürettiğini” söyledi. Bu iddialar sonrası tansiyon daha da yükseldi.

Setten sızan bilgilere göre Esra Dermancıoğlu’nun koronaya yakalandığını belirterek otel odasından çıkmamasının ardından Uslu arkadaşlarına Dermancıoğlu’nun “sete gelmemek için bahane ürettiğini” söyledi. Bu iddialar sonrası tansiyon daha da yükseldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak da geçtiğimiz günlerde çekimler sırasında Ece Uslu’nun Esra Dermancıoğlu’nun kendisine küfür ettiğini söylemesi olay oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak da geçtiğimiz günlerde çekimler sırasında Ece Uslu’nun Esra Dermancıoğlu’nun kendisine küfür ettiğini söylemesi olay oldu.

Ekip mikrofon kayıtlarını dinleyerek durumu çözmeye çalıştı ancak herhangi bir kanıt bulunamadı. Yine de bu olay iki oyuncunun arasındaki küslüğü daha da derinleştirdi.

Ekip mikrofon kayıtlarını dinleyerek durumu çözmeye çalıştı ancak herhangi bir kanıt bulunamadı. Yine de bu olay iki oyuncunun arasındaki küslüğü daha da derinleştirdi.

Sadece Uslu ve Dermancıoğlu değil, Burak Sergen ve Bülent Polat arasında da ipler gerildi. Sergen’in kendisi hakkında konuştuğunu düşündüğü Polat’a bağırarak üzerine yürümesiyle set tamamen karıştı.

Sadece Uslu ve Dermancıoğlu değil, Burak Sergen ve Bülent Polat arasında da ipler gerildi. Sergen’in kendisi hakkında konuştuğunu düşündüğü Polat’a bağırarak üzerine yürümesiyle set tamamen karıştı.
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Gerginliklerin dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

Gerginliklerin dizinin geleceğini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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