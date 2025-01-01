Set Çalışanının "Kızılcık Şerbeti'nde Kim Öldü?" Sorusuna Verdiği Yanıt
Set Çalışanının "Kızılcık Şerbeti'nde Kim Öldü?" Sorusuna Verdiği Yanıt
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü resmen sezon finali havasındaydı. Görkem'in yarattığı büyük yangın sonrası 4 karakter ölürken bu 4 kişiden yalnızca 2'sini biliyoruz. Görkem ve babası Resul Bey'in öldüğü kesinleşse de diğer 2 kişi hala Şerbo izleyicilerini meraktan çatlatıyor. TikTok fenomeni Yener Yalçın, Kızılcık Şerbeti'nde kimlerin ölebileceğine dair enfes bir teori yayınladı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 82. bölümüyle resmen yüreğimizi ağzımıza getirdi.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin son sahnesindeki yangın sahnesi hepimizi ekran başına kilitlerken bu yangında 4 ölü olması Şerbo izleyicisinin merakını perçinledi.
Yangını çıkaran Görkem ve onun babası Resul Bey'in ölerek diziden ayrıldığı kesin olsa da diğer 2 karakterin kimler olduğuna dair Şerbo izleyicisi her gün yeni bir teori üretiyor.
Sosyal medya fenomeni Yener Yalçın da bu konuda bizi ikna eden bir teori sundu.
Dizilerdeki oyuncu ayrılıkları için bu tip yangın, patlama sahnelerinin kullanıldığını belirten Yalçın, "Sette kim sorun çıkarıyorsa o gider" dedi. Yalçın ayrıca ana kadrodan kimsenin gitmediği ve heyecan yaratmak için figüranların öldüğü örnekler olduğunu da belirtti.
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İşte Yener Yalçın'ın Kızılcık Şerbeti açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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