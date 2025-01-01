Sibel Taşçıoğlu'ndan Kendisine Gelen "Müslüman Noel Kutlamaz" Yorumuna Kızılcık Şerbeti Üzerinden Net Cevap!
Sibel Taşçıoğlu'ndan Kendisine Gelen "Müslüman Noel Kutlamaz" Yorumuna Kızılcık Şerbeti Üzerinden Net Cevap!
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, dün Instagram hesabından 2024'e veda, 2025'e merhaba temalı bir paylaşım yaptı. Yorumların çoğu pozitif ve iyi dileklerini paylaşır cinstendi. Ancak içlerinde Taşçıoğlu'na gelen olumsuz yorumlar da vardı. Bunlardan bir tanesinde 'Müslüman noel kutlamaz Pembe Hanım' yazıyordu. Taşçıoğlu da dikkatinden kaçmayan bu yoruma sert çıktı. Üstelik Kızılcık Şerbeti Pembe üzerinden!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yayınlanan ve 10 reytingi aşarak güç gösterisi yapan bölümüyle kısa bir araya girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finali izlenimi veren bölümde Görkem aile yılbaşı yemeğinin olduğu yeri yaktı ve kim sağ, kim öldü henüz bilinmiyor.
Dizide olanlar Görkem'in gerçek yüzünün ortaya çıkması, Fatih'in Doğa'ya dönmesi ve Pembe'nin Doğa'dan özür dileyerek onu bağrına basmasıyla başlamıştı.
Ancak Pembe'yi bu kez gündeme getiren dizide Doğa, Apo ya da Görkem'le yaşadıkları olmadı.
Gündeme getiren konu, karaktere hayat veren Sibel Taşçıcoğlu'nun yeni yıl paylaşımları oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne alakası olduğunu düşünüyorsanız hemen açıklayalım, Sibel Taşçıoğlu dün bu fotoğrafları Instagram hesabından "Hoşçakal 2024... 2025 herkes için mutluluk ve sağlık getirsin... Ormanların yakılmadığı, hayvanların katledilmediği, kadınların öldürülmediği, çocukların acı çekmediği bir dünyada geçirelim 2025'i... ⛄️❄️" notuyla paylaştı.
Bunun üzerine de bir kullanıcı, "Selamün kavlen Müslüman noel kutlamaz Pembe Hanım" yorumunda bulundu. Taşçıoğlu da bu yoruma kayıtsız kalamadı ve kendisine aşağıdaki yanıtı verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın