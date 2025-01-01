Survivor'da İlk Olay: Barış Murat Yağcı, Oyun Alanında Baygınlık Geçirdi
Survivor'da İlk Olay: Barış Murat Yağcı, Oyun Alanında Baygınlık Geçirdi
Survivor 2025 enfes bir bölümle ekran yolculuğuna başladı. Yarışmacıların 2 ayrı oyunda yer aldığı yarışmada nefes nefese bir mücadele yaşandı. All Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı, oyun sonrası aniden baygınlık geçirdi. Bayılmasıyla tüm arkadaşlarını başına toplayan Murat, sedyeyle götürüldü. O anlar ilk bölüme damga vurdu.
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Aylardır merakla beklediğimiz Survivor 2025 sonunda seyircinin beğenisine sunuldu.
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All Star-Gönüllüler konseptinde yayınlanan Survivor 2025'in ne gibi kaoslara gebe olacağını henüz kestiremezken ilk olay kanatlanarak geldi.
All Star kadrosunda yer alan ve daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar giden Barış Murat Yağcı, çıktığı oyun sonrası fenalaşarak baygınlık geçirdi.
Bir anda yere yığılan Yağcı'nın başına arkadaşları ve sağlık ekipleri giderken doktorun yaptığı kontroller sonrasında tansiyonunun düştüğü ortaya çıktı.
Yerden kalkamayan Yağcı, sedye yardımıyla çadıra götürüldü ve burada dinlendi. Bu olay da Survivor 2025'in ilk olayı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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