Yeniden Oyunculuk Yapacak: Gülben Ergen 19 Yıl Sonra İddialı Diziye Dönüyor!
Yeniden Oyunculuk Yapacak: Gülben Ergen 19 Yıl Sonra İddialı Diziye Dönüyor!
Sevilen pop müzik sanatçısı Gülben Ergen, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi olan bir isim. Onlarca dizi ve filmde rol alan Gülben Ergen'i son olarak 2006 yılında Gönül dizisinde izlemiştik. Sonrasında konuk oyunculuğa devam etse de Ergen'i başrolde görmeyi özlemedik desek yalan söyleriz. Neyse ki 2025 bize büyük bir müjdeyle geldi. Gülben Ergen, iddialı bir dizinin başrolünde yer alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen şarkıcılardan Gülben Ergen, on parmağında on marifet bir isim. Çünkü kendisi dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra onlarca dizi ve filmde rol aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En çok Dadı ve Marziye dizilerinden hatırladığımız Ergen, bir dizinin başrolü olacak kadar bu konuda deneyimli olurken kendisini en son 2006 yılında Gönül dizisinde izlemiştik.
2021'de Menajerimi Ara dizisine konuk olan Gülben Ergen'i ne zaman bir dizide izleyeceğimizi merak ederken 2025'in ilk bombası Birsen Altuntaş'tan geldi.
Birsen Altuntaş, Gülben Ergen'in Kanal D'nin iddialı dizisi Piyasa'yla anlaştığını ve dizinin başrolünde yer alacağını açıkladı.
Altuntaş'ın haberine göre Ergen, Ahsen karakterine hayat verecek. Piyasa dizisinde rol alacak diğer isimler ise Alp Navruz ve İlayda Alişan olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın