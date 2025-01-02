onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Adanalı'da Kullanılmıştı: Oktay Kaynarca, Ceza'ya "Fark Var"ı Hatırlatıp Övmelere Doyamadı

Adanalı'da Kullanılmıştı: Oktay Kaynarca, Ceza'ya "Fark Var"ı Hatırlatıp Övmelere Doyamadı

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2025 - 10:15

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne konuk olan Ceza, 1 milyonluk soruyu açtırarak enfes bir performans sergiledi. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, Ceza'ya Adanalı dizisini hatırlattı. Dizide kullanılması için 'Fark Var' isimli parçasını veren Ceza'yı övmelere doyamayan Kaynarca, şarkının nasıl bir fenomen yarattığından bahsetti. O anlar kısa sürede viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yılbaşı özel bölümüyle gündeme oturdu.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yılbaşı özel bölümüyle gündeme oturdu.

Her bir yarışmacı enfes performans sergilerken Ceza, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar giderek geceye adını yazdırdı.

Her bir yarışmacı enfes performans sergilerken Ceza, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar giderek geceye adını yazdırdı.

Gecenin en unutulmaz anlarından biri de Oktay Kaynarca'nın eskileri hatırlatıp Ceza'yı övmesi oldu.

Gecenin en unutulmaz anlarından biri de Oktay Kaynarca'nın eskileri hatırlatıp Ceza'yı övmesi oldu.

Ceza'ya Adanalı dizisini hatırlatan Kaynarca, "Fark Var" şarkısı sayesinde dizinin aşırı popüler olduğunu ve resmen fenomen yarattığından bahsetti.

Ceza'ya Adanalı dizisini hatırlatan Kaynarca, "Fark Var" şarkısı sayesinde dizinin aşırı popüler olduğunu ve resmen fenomen yarattığından bahsetti.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın