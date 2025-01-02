Adanalı'da Kullanılmıştı: Oktay Kaynarca, Ceza'ya "Fark Var"ı Hatırlatıp Övmelere Doyamadı
Adanalı'da Kullanılmıştı: Oktay Kaynarca, Ceza'ya "Fark Var"ı Hatırlatıp Övmelere Doyamadı
Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel bölümüne konuk olan Ceza, 1 milyonluk soruyu açtırarak enfes bir performans sergiledi. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca, Ceza'ya Adanalı dizisini hatırlattı. Dizide kullanılması için 'Fark Var' isimli parçasını veren Ceza'yı övmelere doyamayan Kaynarca, şarkının nasıl bir fenomen yarattığından bahsetti. O anlar kısa sürede viral oldu.
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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yılbaşı özel bölümüyle gündeme oturdu.
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Her bir yarışmacı enfes performans sergilerken Ceza, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar giderek geceye adını yazdırdı.
Gecenin en unutulmaz anlarından biri de Oktay Kaynarca'nın eskileri hatırlatıp Ceza'yı övmesi oldu.
Ceza'ya Adanalı dizisini hatırlatan Kaynarca, "Fark Var" şarkısı sayesinde dizinin aşırı popüler olduğunu ve resmen fenomen yarattığından bahsetti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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