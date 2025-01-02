Bir Başladı Pir Başladı: Survivor 2025'in İlk Kural Değişiklikleri Belli Oldu
Bir Başladı Pir Başladı: Survivor 2025'in İlk Kural Değişiklikleri Belli Oldu
Survivor 2025 sonunda yeni sezonuyla ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın ilk ada konseyinde yarışmacıları karşıladığı yarışmada Ilıcalı yeni kuralları açıkladı. Yarışmacıların performans gerektiren oyunlarda yer alacağını ve bu nedenle yemekte çok kısıntıya gidilmeyeceğini belirten Ilıcalı, ayrıca yarışmacıların nasıl puan toplayacağından da bahsetti. İşte Survivor'ın yeni kuralları...
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Aylardır beklenen Survivor 2025, All Star - Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelmeye başladı.
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İlk bölümü beğeniyle izlenen yarışmada yarışmacılar 2 ayrı oyun oynadılar. Ayrıca her iki takıma da yedeklerden yeni yarışmacılar dahil oldu.
All Star takımının galip ayrıldığı ilk bölümde en çok konuşulan kısım ise Acun Ilıcalı'nın ilk ada konseyinde yaptığı konuşma oldu.
Ilıcalı, Survivor 2025'te tüm kuralların değiştiğini belirtip yeni kuralları bir bir açıkladı.
"Bu sene şöyle bir sene performans olarak tam anlamıyla zorlanmanız gerekiyor. Ben yorgunum demeler yok. Limitler zorlanacak bu sene. Şöyle bir dünya yok, dinlenme yok. Survivor'ın oyunlar bölümü hayatta kalma üzerine. Bu sene performansta limiti zorlayacağız. Açlıkta limit, zorlama yok."
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Ilıcalı ayrıca oyunların 12'de biteceğini, sayı 8'e geldiğinde best offların başlayacağını ve 12'ye ulaşana kadar seçilen yarışmacıların defalarca oyun oynayacağını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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