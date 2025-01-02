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Beyaz Show'un Yeniden Başlamasına "Üniversite Mezunlarından" Sitem

Beyaz Show'un Yeniden Başlamasına "Üniversite Mezunlarından" Sitem

Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk üniversite
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2025 - 13:26

Bir televizyon efsanesi olan Beyaz Show, 2018 yılında ara vermişti ve ne zaman başlayacağı tam bir muammaydı. Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında büyük müjdeyi verip efsane programın 2025'te döneceğini açıkladı. Özellikle üniversite öğrencilerinin seyirci olarak katılmasıyla öne çıkan programın geri dönüşü coşkuyla karşılansa da üniversite mezunları sitem etmeden geçemedi. 7 yıl sonra ekranlara geri dönen Beyaz Show'a gelen isyanları derledik.

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1996'dan 2018'e kadar yayınlanan Beyaz Show, bir Türk televizyon efsanesi desek yalan olmaz.

1996'dan 2018'e kadar yayınlanan Beyaz Show, bir Türk televizyon efsanesi desek yalan olmaz.

Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği talk show, tam 7 yıldır yayınlanmazken Beyaz, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde beklenen müjdeyi verdi.

Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği talk show, tam 7 yıldır yayınlanmazken Beyaz, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde beklenen müjdeyi verdi.

Beyaz Show, TV8'de yeniden başlıyor.

2025 yılında TV8 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayacak olan Beyaz Show'un dönüşü sosyal medyada coşkuyla karşılansa da üniversite mezunlarını içeren bir kesimden yoğun sitem geldi.

2025 yılında TV8 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başlayacak olan Beyaz Show'un dönüşü sosyal medyada coşkuyla karşılansa da üniversite mezunlarını içeren bir kesimden yoğun sitem geldi.

Üniversite öğrencilerinin seyirci olarak katıldığı programın tam 7 yıldır yayında olmaması ve bu dönem çoğu öğrencinin mezun olmasıyla Beyaz Show'a katılma hakkını kaçıran mezunlar resmen isyan etti.

Üniversite öğrencilerinin seyirci olarak katıldığı programın tam 7 yıldır yayında olmaması ve bu dönem çoğu öğrencinin mezun olmasıyla Beyaz Show'a katılma hakkını kaçıran mezunlar resmen isyan etti.

İşte o tepkilerden bazıları:

İşte o tepkilerden bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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