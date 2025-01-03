Müge Anlı Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulup İçini Döktü
Müge Anlı Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğulup İçini Döktü
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duygulandıran anlar yaşandı. Müge Anlı, Nezaket Uyar olayını çözdükten sonra Uyar'ın kızlarıyla konuştu. Anneleri için mücadele eden kızların sözleri karşısında duygulanan Anlı, canlı yayında içini döküp gözyaşlarına boğuldu. Anlı, çözülememiş davaları hatırlatarak 'Gece uykumdan uyanıyorum' itirafında bulundu.
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atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır işlenen Nezaket Uyur cinayeti sonunda sonuçlandı. Anlı, Uyur'un kızlarının sözleriyle duygulanınca canlı yayında içini döktü.
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20 yıl sonra Nezaket Uyur'un kızlarının mücadelesi sonrasında katiller yakalanırken Anlı, katilini bilmesine rağmen yakalatamadığı olayları anlattı.
"Katillerini bilip yakalatamadıklarım var çok üzülüyorum. Olmayınca olmuyor. Neden olmadıklarını bilmiyorum. Aslında bir gün oturup bunları da yazmam lazım. Çok üzülüyorum belli mesela..."
"Nohutları çalınan adam hala yıllardır söylerim. En son nohutuna kadar aldılar evden. Ali Rıza Arduç'un katili niye yakalanmadı ben bilemiyorum."
"Samsun'daki Emel'in... Onların da üç tane çocuğu var bazen çok üzülüyorum. O çocuklar da buraya gelecekler ve o çocuklarla ilgili çok vicdan azabı çekiyorum. O kadar çekiyorum ki... Elimden geleni yaptım ama beceremedim."
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"O çocuklar ayrı ayrı yurtlara verildiler. Birbirlerinden ayrı büyüdüler. Onlara bakmak isteyen güzel kalpli teyzeleri, babalarının korkusundan alamadı onları... Bazen gece uykumdan uyanıyorum aklıma geliyor. Belliydi katili hala belli... "
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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