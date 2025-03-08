Zirveden En Dibe: Yalı Çapkını Reytingleri Nasıl Bu Kadar Düştü?

100 bölümdür yayınlanmasına rağmen net bir hikâyesinin olmamasıyla şaşırtan Yalı Çapkını, potansiyeli nefis olmasına rağmen yanlış senaryoyla ziyan olan bir iş oldu.

Şu an 3. sezonuyla ekrana gelen Yalı Çapkını, yayınlandığı dönem cuma akşamlarına damga vurmuş ve 2. sezona kadar 15 reytingi aşan oranlarla rakipsiz olmuştu. En büyük rakibi Kızılcık Şerbeti'ne birinciliği kaptırmayan Yalı Çapkını, 3. sezonuyla resmen tepetaklak oldu. Ana karakterlerin sürekli ayrı düşmesi, tam nefes aldık derken intikam için yeni yan karakterlerin gelmesi, hikâyenin bir türlü yerinde duramamasıyla Yalı Çapkını için çorbaya döndü desek yalan olmaz. Şimdilerde reytinglerde ilk 20'ye zar zor giren Yalı Çapkını için final günü yaklaşırken potansiyeli çok iyi olan bu dizinin nasıl bu hale geldiğine değinelim istedik.