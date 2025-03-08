Zirveden En Dibe: Yalı Çapkını Reytingleri Nasıl Bu Kadar Düştü?
Zirveden En Dibe: Yalı Çapkını Reytingleri Nasıl Bu Kadar Düştü?
Bir zamanlar ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, son dönemde reytinglerde ciddi bir düşüş yaşadı. Cuma akşamlarının tartışmasız galibi olan dizi, birinciliği kendi elleriyle Kızılcık Şerbeti'ne teslim etti. Yalı Çapkını'nın düşüşü öyle bir hal aldı ki son bölüm reytinglerinde ilk 20'ye zar zor girer oldu.
Peki, bu düşüşün sebepleri neler? İşte dizinin reyting kaybının arkasındaki olası nedenler:
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Star TV'nin bir döneme damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 100. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak.
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Senaryonun Tekrara Düşmesi
Yan Karakterlerin Etkisizleşmesi
Başrol Çiftin Kimyasının Tükenmesi
Sürekli Drama
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Rakip Dizilerin Güçlenmesi
Yapay ve Zorlama Hikâye Hamleleri
Final Endişesi ve Uzatma Kararı
Yalı Çapkını dizisi bir zamanlar fırtınalar estirse de, senaryonun uzatılması, karakterlerin yapaylaşması ve rekabetin artması gibi sebeplerle reyting kaybı yaşadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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