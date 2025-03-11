Kendi Rekorunu Kırdı! Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti'nden devraldığı birinciliği bu hafta da sürdürdü ve rekorunu katladı. Uzak Şehir'i Kızılcık Şerbeti ve Kral Kaybederse takip etti.

Uzak Şehir, bu hafta kendi rekorunu da tazeledi. Sevilen dizi, iki puanı aşkın bir yükseliş yaşayarak kendisine aşılması gereken yeni bir rekor oluşturdu.

Öte yandan Uzak Şehir'in en büyük rakibi Kızılcık Şerbeti, puanı aşan bir yükseliş yaşayarak ikincilik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Yeni sezonun en sürprizli işi Kral Kaybederse ise yayınlanan 4. bölümüyle beraber düşüş yaşadı. Popüler dizi 1 puanlık bir düşüşle üçüncü oldu.