Pasaportunu İstemiş: Acun Ilıcalı, Survivor'da Oyun Alanını Terk Eden Sema'ya "Gidecek misin?" Diye Sordu

Konseye özel olarak çağırılan Sema'ya Acun Ilıcalı tarafından bu davranışı neden sergilediği soruldu. Sema, Almeda'yı seçtiğini ve kazandığını dile getirdi. Bunun ardından iç bacağında çekme olduğunu dile getiren yarışmacı, doktora başvurduğunu ve buz yaptıklarını belirtti. Dokunulmazlık olduğu için riske girmek istemediğini ve sakat olmasına rağmen oyun oynamasının istenmesi sebebiyle kendisini değersiz hissettiğini açıkladı. Bu duruma üzüldüğü için de oyun alanını terk ettiğini söyledi.