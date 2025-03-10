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Pasaportunu İstemiş: Acun Ilıcalı, Survivor'da Oyun Alanını Terk Eden Sema'ya "Gidecek misin?" Diye Sordu

Pasaportunu İstemiş: Acun Ilıcalı, Survivor'da Oyun Alanını Terk Eden Sema'ya "Gidecek misin?" Diye Sordu

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.03.2025 - 01:29

Survivor'la bütünleşen isimlerden biri olan Sema Aydemir, geçtiğimiz sezon Pınar'la kavga etmesi sonucu diskalifiye edilmişti. Bu sezon da Pınar'la karşı karşıya gelen Sema, yarışmada sık sık zor anlar yaşamaya başladı. Çantasını alarak oyun alanını terk eden ve 'Pasaportumu getirin' diyen yarışmacı, Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde bunu neden yaptığını ve yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya yanıt verdi.

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Survivor'ın sevilen yarışmacısı Sema, hiçbir açıklama yapmadan çantasını da alarak oyun alanını terk etti.

Survivor'ın sevilen yarışmacısı Sema, hiçbir açıklama yapmadan çantasını da alarak oyun alanını terk etti.

Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümünde sevilen yarışmacı Sema, öfkelenerek hiçbir şey demeden oyun alanından ayrıldı. Çantasını da yanına alan Sema 'gizemli' bir şekilde oyun alanından uzaklaştı. Acun Ilıcalı, pasaportunu istediği öğrenilen Sema'ya bunu neden yaptığını sordu.

Sema, oyun alanını neden terk ettiğini açıkladı.

Sema, oyun alanını neden terk ettiğini açıkladı.

Konseye özel olarak çağırılan Sema'ya Acun Ilıcalı tarafından bu davranışı neden sergilediği soruldu. Sema, Almeda'yı seçtiğini ve kazandığını dile getirdi. Bunun ardından iç bacağında çekme olduğunu dile getiren yarışmacı, doktora başvurduğunu ve buz yaptıklarını belirtti. Dokunulmazlık olduğu için riske girmek istemediğini ve sakat olmasına rağmen oyun oynamasının istenmesi sebebiyle kendisini değersiz hissettiğini açıkladı. Bu duruma üzüldüğü için de oyun alanını terk ettiğini söyledi.

Acun Ilıcalı, "Pasaportunu istiyor musun?" diye sordu.

Acun Ilıcalı, "Pasaportunu istiyor musun?" diye sordu.

Sema'ya çok değerli olduğunu belirten Acun Ilıcalı, yarışmacının 'Pasaportumu getirin' noktasına geldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yaşadıklarından bahseden ve bir yerinde bir sıkıntı olduğunu dile getiriyorsa bunun doğru olduğunu, ısrarla kendisinin güçlü sanıldığını ve ona bir şey olmayacağının düşünüldüğünü belirten Sema; kafa karışıklığı hakkında konuştu. O anları buradan izleyebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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