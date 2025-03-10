Pasaportunu İstemiş: Acun Ilıcalı, Survivor'da Oyun Alanını Terk Eden Sema'ya "Gidecek misin?" Diye Sordu
Pasaportunu İstemiş: Acun Ilıcalı, Survivor'da Oyun Alanını Terk Eden Sema'ya "Gidecek misin?" Diye Sordu
Survivor'la bütünleşen isimlerden biri olan Sema Aydemir, geçtiğimiz sezon Pınar'la kavga etmesi sonucu diskalifiye edilmişti. Bu sezon da Pınar'la karşı karşıya gelen Sema, yarışmada sık sık zor anlar yaşamaya başladı. Çantasını alarak oyun alanını terk eden ve 'Pasaportumu getirin' diyen yarışmacı, Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde bunu neden yaptığını ve yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağına dair soruya yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın sevilen yarışmacısı Sema, hiçbir açıklama yapmadan çantasını da alarak oyun alanını terk etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sema, oyun alanını neden terk ettiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı, "Pasaportunu istiyor musun?" diye sordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın