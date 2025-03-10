Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Canlı Yayında Hilal Cebeci'nin Son Halini Gören Ece Erken Şok Oldu!

Şarkılarının yanı sıra verdiği pozlar ve açıklamalarla da gündeme gelen ünlü şarkıcı, son zamanlarda pek karşımıza çıkmıyordu. Tatlı Kaçıklar, Şöhretler Kebapçısı, Cennet Mahallesi gibi yapımlarda da rol alan Cebeci'yi ekranlarda da göremiyorduk.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcıyı bugün gündeme getiren ise Gel Konuşalım programında ekrana gelen fotoğrafları oldu.