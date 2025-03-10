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Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Canlı Yayında Hilal Cebeci'nin Son Halini Gören Ece Erken Şok Oldu!

Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Canlı Yayında Hilal Cebeci'nin Son Halini Gören Ece Erken Şok Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 18:02

Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şarkılarıyla da gündeme gelmeyen Cebeci uzun bir aranın ardından değişimiyle bugün Gel Konuşalım programında konuşuldu. Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı programda son haline ait fotoğraflar paylaşılan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı. Ece Erken, 'Bizi kandırma' diyerek kamera arkasına sitem etti.

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Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi.

Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi.

Şarkılarının yanı sıra verdiği pozlar ve açıklamalarla da gündeme gelen ünlü şarkıcı, son zamanlarda pek karşımıza çıkmıyordu. Tatlı Kaçıklar, Şöhretler Kebapçısı, Cennet Mahallesi gibi yapımlarda da rol alan Cebeci'yi ekranlarda da göremiyorduk. 

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcıyı bugün gündeme getiren ise Gel Konuşalım programında ekrana gelen fotoğrafları oldu.

Instagram hesabından alınan görüntülerin programda konuşulmasının ardından programın sunucusu Ece Erken gözlerine inanamadı.

Instagram hesabından alınan görüntülerin programda konuşulmasının ardından programın sunucusu Ece Erken gözlerine inanamadı.

Bir hayli değiştiği görülen Cebeci'yi gören Ece Erken şaşkınlığını gizleyemedi. Kamera arkasına seslenen ünlü sunucu, 'Ben inanmıyorum ya Hilal değil bu bizi kandırma Yaşar ya! Yemin et! Böyle bir şey olamaz filtreden bence' dedi. Hilal Cebeci'yi Aylin Coşkun'a benzeten Ece Erken ayrıca, 'Nerede Hilal Cebeci asla tanımam' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Hilal Cebeci'nin Instagram hesabından alınan fotoğraflardan biri, değişimini gözler önüne seriyor.

Hilal Cebeci'nin Instagram hesabından alınan fotoğraflardan biri, değişimini gözler önüne seriyor.

Göz çevresi estetiği, dudak dolgusu, çene dolgusu, burun estetiği, botoks gibi işlemlerin yapıldığı gözlerden kaçmayan Hilal Cebeci'nin değişimini siz nasıl buldunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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