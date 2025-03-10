Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Canlı Yayında Hilal Cebeci'nin Son Halini Gören Ece Erken Şok Oldu!
Uzun Süredir Ortalarda Yoktu: Canlı Yayında Hilal Cebeci'nin Son Halini Gören Ece Erken Şok Oldu!
Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarıyla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönem müzik piyasasını sallıyordu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şarkılarıyla da gündeme gelmeyen Cebeci uzun bir aranın ardından değişimiyle bugün Gel Konuşalım programında konuşuldu. Ece Erken'in sunuculuğunu yaptığı programda son haline ait fotoğraflar paylaşılan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı. Ece Erken, 'Bizi kandırma' diyerek kamera arkasına sitem etti.
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Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarla popüler olan Hilal Cebeci, bir dönemin en çok konuşulan isimlerindendi.
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Instagram hesabından alınan görüntülerin programda konuşulmasının ardından programın sunucusu Ece Erken gözlerine inanamadı.
Hilal Cebeci'nin Instagram hesabından alınan fotoğraflardan biri, değişimini gözler önüne seriyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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