Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor Yarışmacılarının Adada Yaptıkları Evleri 'Kaçak Yapı' Diyerek Yıktırmış!
Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor Yarışmacılarının Adada Yaptıkları Evleri 'Kaçak Yapı' Diyerek Yıktırmış!
Ekranların en çok izlenen programı Survivor, yine hiç beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programda tartışmalar, olaylar, iddialar ve hatta aşklar sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz sezon hırsızlık konusu bile konuşulmuştu. Dominik polisini harekete geçiren olayın ardından bu kez de Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti!
Dominik Turizm Bakanlığı'nın, Survivor yarışmacılarının kendi kendilerine yaptığı evleri 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktırdığı ortaya çıktı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, televizyon ekranlarının hem çok izlenen hem de çok konuşulan programlarından biri.
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Yarışmacıların birbirleriyle tartışmaları sebebiyle diskalifiye edilmelerine kadar varan cezalara alıştığımız Survivor'da geçtiğimiz sezon bambaşka bir olay yaşanmıştı.
Ancak Survivor'da şaşılacak konulara bir yenisi daha eklendi: Bu kez devreye Dominik Turizm Bakanlığı girdi!
Sema'nın anlattığı o anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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