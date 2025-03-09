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Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor Yarışmacılarının Adada Yaptıkları Evleri 'Kaçak Yapı' Diyerek Yıktırmış!

Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor Yarışmacılarının Adada Yaptıkları Evleri 'Kaçak Yapı' Diyerek Yıktırmış!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 00:30

Ekranların en çok izlenen programı Survivor, yine hiç beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programda tartışmalar, olaylar, iddialar ve hatta aşklar sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz sezon hırsızlık konusu bile konuşulmuştu. Dominik polisini harekete geçiren olayın ardından bu kez de Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti! 

Dominik Turizm Bakanlığı'nın, Survivor yarışmacılarının kendi kendilerine yaptığı evleri 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktırdığı ortaya çıktı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, televizyon ekranlarının hem çok izlenen hem de çok konuşulan programlarından biri.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, televizyon ekranlarının hem çok izlenen hem de çok konuşulan programlarından biri.

Her sezon yarışmacıların ada hayatı ve kimin şampiyon olacağına dair her detay izleyici tarafından takip ediliyor. Hemen hemen her akşam yayınlanan bölümlerde Dominik'te neler yaşandığı büyük merak konusu oluyor. Yarışmacılar arasındaki rekabetten tutun tartışmalara, gruplaşmalar ve entrikalardan adada yaşanan her şeye hakim oluyoruz.

Yarışmacıların birbirleriyle tartışmaları sebebiyle diskalifiye edilmelerine kadar varan cezalara alıştığımız Survivor'da geçtiğimiz sezon bambaşka bir olay yaşanmıştı.

Yarışmacıların birbirleriyle tartışmaları sebebiyle diskalifiye edilmelerine kadar varan cezalara alıştığımız Survivor'da geçtiğimiz sezon bambaşka bir olay yaşanmıştı.

Poyraz'ın bir villaya girerek izinsiz yiyecek ve içecek alması Dominik polisinin harekete geçmesine sebep olmuştu. Acun Ilıcalı'nın villanın sahibiyle yaptığı konuşma sonrası şikayetinden vazgeçmesiyle sonuçlanan olay, bu zamana kadar Survivor'da yaşanan en ilginç olaylardan biriydi. 

Poyraz'ın ve ona yardım edenlerin ödüllerden yararlanamama cezası aldığı olay izleyenleri epey şaşırtmıştı.

Ancak Survivor'da şaşılacak konulara bir yenisi daha eklendi: Bu kez devreye Dominik Turizm Bakanlığı girdi!

Ancak Survivor'da şaşılacak konulara bir yenisi daha eklendi: Bu kez devreye Dominik Turizm Bakanlığı girdi!

Bakanlığı harekete geçiren ise yarışmacıların adada yaptıkları evler oldu. Yarışmacıların sahile yaptıkları evler, 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından yıkıldı!

Sema'nın anlattığı o anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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