Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor Yarışmacılarının Adada Yaptıkları Evleri 'Kaçak Yapı' Diyerek Yıktırmış!

Ekranların en çok izlenen programı Survivor, yine hiç beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Uzun yıllardır ilgiyle takip edilen programda tartışmalar, olaylar, iddialar ve hatta aşklar sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz sezon hırsızlık konusu bile konuşulmuştu. Dominik polisini harekete geçiren olayın ardından bu kez de Dominik Turizm Bakanlığı harekete geçti!

Dominik Turizm Bakanlığı'nın, Survivor yarışmacılarının kendi kendilerine yaptığı evleri 'kaçak yapı' oldukları gerekçesiyle yıktırdığı ortaya çıktı.